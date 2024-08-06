Erdoğan'ın 'Instagram engelini' eleştirenlere yönelik kullandığı 'ev zencisi' tanımı ne anlama geliyor?

Yayınlanma: 06.08.2024 - 00:18

Güncelleme: 06.08.2024 - 00:21

Sosyal medya platformu Instagram’a yaklaşık 3 gündür erişim sağlanamıyor.

BTK kararı ile getirilen erişim engeli kamuoyunda tepkilere neden oldu. Erdoğan tepkilere yönelik yaptığı açıklamada yapılan eleştirileri 'ev zenciliği' diye tanımladı.

Erdoğan, "Sosyal medya platformlarının rezilliklerini eleştirmeyenler, estirdikleri faşizme laf etmeyenler, Türkiye'yi Batılılara şikayet sırasına giriyor. Özgürlükleri savunmak böyle olmaz. Bunun adı 'ev zenciliği'dir. Batıdan çok batıcı, ev zencilerinin tek gayesi sahiplerine şirinlik yapmaktır" ifadelerini kullandı.

EV ZENCİLİĞİ NEDİR?

Amerikalı siyasetçi ve insan hakları savunucusu olan Malcolm X tarafından kullanılan "ev zencisi" kavramı, Afrika kökenli ev kölelerine verilen tarihi bir ad olarak biliniyor.

Ev zencileri, dışarıdaki çoğunluğu zor işler için çalışan alan zencileri veya alan kölelerinden daha yüksek statüdeydi. İfade, aynı zamanda 2010'lu yıllardan beri siyahilere yönelik bir aşağılama sözü olarak kullanılmaktadır.