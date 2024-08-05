Instagram engeli içerik üreticilerini nasıl etkiledi?

Yayınlanma: 05.08.2024 - 21:15

Güncelleme: 05.08.2024 - 21:15

Popüler sosyal medya platformu Instagram'a getirilen erişim engeli, Türkiye'de toplumsal, ekonomik ve hukuki sarsıntı yarattı.

Keyif için kullananlardan, geçimini platform üzerinden sağlayanlara kadar milyonlar, Instagram engeline takıldı.

İÇERİK ÜRETİCİLERİ NE DİYOR?

Sosyal medya içerik üreticisi Gizem Kaya, Instagram engelinin içerik üreticileri için gelirlerinin azaldığı bir döneme denk geldiğini söyledi.

Kaya, “Tamamen hazırlıksız, altyapısız bir şekilde, bir sabah uyandığınızda işsiz kaldığınızı düşünün. Mesela markalarla hazırladığım işbirlikleri var, ancak bunları şu anda yayınlayamıyorum. Bu belirsizlik beni güvensiz hissettiriyor" dedi ve şöyle konuştu:

“Engelden bu yana erişimimin üçte birine düştüğünü varsayıyorum. Normalde düzenli içerik üretmeniz gerekiyor. Instagram’da aktif olmalısınız ki etkileşiminiz yüksek olsun. Etkileşimlerin düşüşü tabii ki işlerimizi etkileyecektir.”

Kaya, engelin daha uzun sürmesi durumunda içerik üreticilerinin gelirlerinin kalıcı olarak tehlikeye girebileceğini ifade etti.

“Engelin iki hafta sürmesi durumunda bile uzun süredir üzerine çalıştığım iş modelimi sıfırdan kurmak durumunda kalabilirdim. ‘Sosyal medya içerik üreticisi vergisi’ni her ay ödeyen biriyim. Vergisini eksiksiz ödediğim bir sistemin mağduru oldum. Yapmam gereken her şeyi yapıyor olmama rağmen mağduriyet yaşadım” dedi.

Kaya ayrıca, engel sonrası sosyal medya içerik üreticileri arasında bir belirsizlik yaşandığını da söyledi.

'HAYATIMIZI BU GELİRLE İDAME EDİYORUZ'

İçerik üreticisi Zeynep Sürmeli ise, Instagram engeli ile birlikte gelirlerinin riske girmesine karşın, bazı kullanıcılarının kendileriyle alay ettiklerini ve bunu üzüntüyle karşıladıklarını söylüyor.

Sürmeli, “İnsanlar hala içerik üreticiliğinin gerçek bir iş olduğunun, belirli insanların hayatını böyle idame ettirdiğinin farkında değil” dedi ve şunları kaydetti:

“Yaptığımız işi teslim edemediğimiz, ne zaman açılacağı hakkında net bir bilgi sahibi olmadığımız bir duruma düştük. Engel yüzünden içerik paylaşımı durdu, kısıtlamanın devam etmesi halinde, sürekli etkileşim içerisinde olmanız gereken bir platform olduğu için haliyle sadece para kazanma oranını değil, sürdürülebilirliği de oldukça etkileyeceğini düşünüyorum.”

Sürmeli, platformun günlük hayattaki önemine de dikkat çekti.

“Günlük yaşantıda ise sosyal hayatımızdaki dengeleri olumlu ya da olumsuz tamamen tersine çevirebilirdi. Birbirimizin adını duyduğumuzda ilk Instagram’da aratıyoruz. Bu platform hayatlarımız hakkında bir portfolyo, ön izlenim gibi. Çoğu insanın birbirine bir şey gösterebilmek ve anlatabilmek için heyecanla paylaşım yaptığı bir yer. Gidişi, toplumsal ve günlük yaşantıyı düşünüldüğünden çok daha fazla etkiledi” şeklinde konuştu.