Son Dakika... Adalet Bakanı’ndan ‘Terim Fonu’yla ilgili ilk açıklama!

Yayınlanma: 29.11.2023 - 12:11

Güncelleme: 29.11.2023 - 12:24

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AKP grup toplantısı öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Aralarında futbol dünyasından isimlerin de bulunduğu ve ‘Fatih Terim Fonu’ olarak da adlandırılan 226 yıl hapsi istenen bankacı Seçil Erzan davasına ilişkin Bakan Tunç “7 sanık var 18 müşteki var bu iddianame İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi” dedi.

Bakan Tunç, ikinci duruşmanın 12 Ocak'ta gerçekleşeceğini belirtti.

Yargının iddiaları araştıracağını dile getiren Tunç, "Kimler suçlu kimler suçsuz yargısal süreç neticesinde en doğru karar çıkacaktır" diye konuştu.