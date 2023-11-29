Son Dakika... Adalet Bakanı’ndan ‘Terim Fonu’yla ilgili ilk açıklama!
Son dakika haberi... Adalet Bakanı Yılmaz Tunç "Fatih Terim fonu olayında 7 sanık 18 müşteki var. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 12 Ocak'ta ikinci duruşma yapılacak. Yargı iddiaları araştıracak” dedi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AKP grup toplantısı öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Aralarında futbol dünyasından isimlerin de bulunduğu ve ‘Fatih Terim Fonu’ olarak da adlandırılan 226 yıl hapsi istenen bankacı Seçil Erzan davasına ilişkin Bakan Tunç “7 sanık var 18 müşteki var bu iddianame İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi” dedi.
Bakan Tunç, ikinci duruşmanın 12 Ocak'ta gerçekleşeceğini belirtti.
Yargının iddiaları araştıracağını dile getiren Tunç, "Kimler suçlu kimler suçsuz yargısal süreç neticesinde en doğru karar çıkacaktır" diye konuştu.
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