Yayınlanma: 28.11.2023 - 11:49

Güncelleme: 28.11.2023 - 11:49

Futbolcu ve iş insanlarını fon vaadiyle dolandıran Denizbank Şube Müdürü Seçil Erzan’ın sevgili olduğu Fatih Terim’in avukatı Candaş Gürol’dan ihanet şüphesi nedeniyle ayrıldığı ortaya çıktı. Peki, Candaş Gürol kimdir? Seçil Erzan'ın eski sevgilisi Candaş Gürol ne iş yapıyor?

CANDAŞ GÜROL KİMDİR?

Av. Dr. Candaş GÜROL 1997 yılında Saint Michel Fransız Lisesi’ni, 2002 senesinde Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. 2003 yılında İstanbul Barosu’na kaydolmuştur. Bu yıla müteakip Galatasaray Üniversitesi Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans Programı’na kabul edilerek Prof. Dr. Köksal Bayraktar’ın danışmalığında “Milletlerarası Ceza Hukuku’nda Adli Yardımlaşma” konulu yüksek lisans tezini hazırladı. İkinci yüksek lisans eğitimini ise Poitiers Üniversitesi Hukuk Fakültesi nezdinde Ceza Hukuku ve Suç Bilimleri üzerine yapmış ve bu kapsamda Doç.Dr.Laurent Desessard ‘ın danışmalığında “Fransa’nın Taraf Olduğu Ceza İşlerinde Adli Yardımla ma Öngören İkili Sözleşmeler” “Les Conventions bilatérales relatives à l’entraide judiciaire en matière pénale” başlıklı bir tez tanzim etti. 2004 yılında aynı üniversite’nin Doktora programına “Internationalisation du Droit Pénal Turc” (Türk Ceza Hukuku’ nun Uluslararasılaşması) konulu teziyle kabul edilmiş 2011 yılı itibariyle söz konusu eğitimi tamamladı.

Türkiye Barolar Birliği Dergisi gibi yayınlarda ve Ord.Prof.Dr.Sulhi Dönmezer’e Armağan gibi eserlerde Ceza Hukuku ve Fikri ve Sınai Haklar Hukuku sahalarında yazmış olduğu makaleleri mevcuttur.

Galatasaray Spor Kulübü, Türk İtalyan Ticaret Derneği, Türk Ceza Hukuku Derneği, Dahi İyi Yargı Derneği, Tüsiad Fikri Haklar Çalışma Gurubu ve Saint Michel Lisesi Mezunlar Derneği’ne üye olan Av. Dr. Candaş GÜROL okçuluk (olimpik yay) lisanslı sporcudur ve Fransızca, İtalyanca, İngilizce dillerini bilmektedir.