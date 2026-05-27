Son dakika... Akın Gürlek duyurdu: Fenerbahçe kafilesine yönelik 4 Nisan saldırısı dosyası yeniden incelemeye alındı

Fenerbahçe futbol takımının 2015 yılında oynanan Çaykur Rizespor maçı sonrası Trabzon Havaalanı’na giderken uğradığı saldırı hakkındaki soruşturma 11 yıl sonra yeniden açılıyor.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in paylaşımına göre, yeniden başlayan süreç hakkında işlemler yapılacak.

Gürlek X'ten yaptığı açıklamasında "Bu karar ile birlikte, daha önce verilen takipsizlik kararının hukuki yönden yeniden değerlendirilmesinin önü açıldı. Amacımız; bu menfur saldırının tüm yönleriyle aydınlatılması, varsa ihmallerin ortaya çıkarılması ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesinin sağlanmasıdır" ifadelerini kullandı.

Trabzon’un Sürmene ilçesinde 4 Nisan 2015 tarihinde gerçekleşen silahlı saldırı sonrası açılan soruşturmada takipsizlik kararı verilmişti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek şu ifadelere yer verdi:

"Fenerbahçe Spor Kulübü futbol takımına yönelik olarak 4 Nisan 2015 tarihinde Trabzon’da gerçekleştirilen silahlı saldırı, milletimizin hafızasında derin izler bırakmış, sporun ruhuna ve toplumsal huzurumuza yönelmiş kabul edilemez bir eylem olarak kayıtlara geçmiştir. Aradan geçen zamana rağmen olayın tüm yönleriyle aydınlatılamamış olması ve soruşturmanın takipsizlik kararıyla sonuçlanması, kamu vicdanını rahatsız etmeye devam etmiştir. Vatandaşlarımızdan gelen haklı tepkileri ve adalet beklentisini dikkatle takip ettik.

Bu kapsamda, Bakanlığımız bünyesinde faaliyet gösteren Faili Meçhul Suçları Araştırma Dairesi tarafından söz konusu dosya yeniden ve titizlikle incelendi. Yapılan inceleme neticesinde, dosyaya ilişkin 'kanun yararına bozma' kararı dün itibarı ile alındı. Bu karar ile birlikte, daha önce verilen takipsizlik kararının hukuki yönden yeniden değerlendirilmesinin önü açıldı.

Amacımız; bu menfur saldırının tüm yönleriyle aydınlatılması, varsa ihmallerin ortaya çıkarılması ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesinin sağlanmasıdır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın verdiği vazife doğrultusunda adaletin tecellisi için sürecin sonuna kadar kararlılıkla takipçisi olacağız. Hiçbir dosyanın karanlıkta kalmasına izin vermeyecek; kamu vicdanını yaralayan hiçbir olayın üzerinin örtülmesine müsaade etmeyeceğiz."