Son dakika... Akın Gürlek duyurdu: Fenerbahçe kafilesine yönelik 4 Nisan saldırısı dosyası yeniden incelemeye alındı

Fenerbahçe futbol takımının 2015 yılında oynanan Çaykur Rizespor maçı sonrası Trabzon Havaalanı’na giderken uğradığı saldırı hakkındaki soruşturma 11 yıl sonra yeniden açılıyor.
SÜREÇ YENİDEN BAŞLIYOR
Adalet Bakanı Akın Gürlek'in paylaşımına göre, yeniden başlayan süreç hakkında işlemler yapılacak.
Gürlek X'ten yaptığı açıklamasında "Bu karar ile birlikte, daha önce verilen takipsizlik kararının hukuki yönden yeniden değerlendirilmesinin önü açıldı. Amacımız; bu menfur saldırının tüm yönleriyle aydınlatılması, varsa ihmallerin ortaya çıkarılması ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesinin sağlanmasıdır" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe Spor Kulübü futbol takımına yönelik olarak 4 Nisan 2015 tarihinde Trabzon’da gerçekleştirilen silahlı saldırı, milletimizin hafızasında derin izler bırakmış, sporun ruhuna ve toplumsal huzurumuza yönelmiş kabul edilemez bir eylem olarak kayıtlara geçmiştir.— Akın Gürlek (@abakingurlek) May 27, 2026
"KANUN YARARINA BOZMA" KARARI
Adalet Bakanlığı, 4 Nisan 2015'te Fenerbahçe otobüsüne yönelik saldırıda bozma kararı aldı.
Kanun yararına bozma kararı sonrası olayın yeniden değerlendirilmesinin önü açıldı.
Trabzon’un Sürmene ilçesinde 4 Nisan 2015 tarihinde gerçekleşen silahlı saldırı sonrası açılan soruşturmada takipsizlik kararı verilmişti.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek şu ifadelere yer verdi:
"Fenerbahçe Spor Kulübü futbol takımına yönelik olarak 4 Nisan 2015 tarihinde Trabzon’da gerçekleştirilen silahlı saldırı, milletimizin hafızasında derin izler bırakmış, sporun ruhuna ve toplumsal huzurumuza yönelmiş kabul edilemez bir eylem olarak kayıtlara geçmiştir. Aradan geçen zamana rağmen olayın tüm yönleriyle aydınlatılamamış olması ve soruşturmanın takipsizlik kararıyla sonuçlanması, kamu vicdanını rahatsız etmeye devam etmiştir. Vatandaşlarımızdan gelen haklı tepkileri ve adalet beklentisini dikkatle takip ettik.
Bu kapsamda, Bakanlığımız bünyesinde faaliyet gösteren Faili Meçhul Suçları Araştırma Dairesi tarafından söz konusu dosya yeniden ve titizlikle incelendi. Yapılan inceleme neticesinde, dosyaya ilişkin 'kanun yararına bozma' kararı dün itibarı ile alındı. Bu karar ile birlikte, daha önce verilen takipsizlik kararının hukuki yönden yeniden değerlendirilmesinin önü açıldı.
Amacımız; bu menfur saldırının tüm yönleriyle aydınlatılması, varsa ihmallerin ortaya çıkarılması ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesinin sağlanmasıdır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın verdiği vazife doğrultusunda adaletin tecellisi için sürecin sonuna kadar kararlılıkla takipçisi olacağız. Hiçbir dosyanın karanlıkta kalmasına izin vermeyecek; kamu vicdanını yaralayan hiçbir olayın üzerinin örtülmesine müsaade etmeyeceğiz."
İTİRAZIN REDDEDİLMESİ HUKUKA AYKIRI
Bakanlık tarafından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilen yazıda, Fenerbahçe takım otobüsüne yönelik saldırıya ilişkin soruşturmada verilen “kovuşturmaya yer olmadığı” kararına yapılan itirazın reddedilmesinin hukuka aykırı olduğu belirtildi.
Yazıda, mevcut delillerin şüpheliler hakkında kamu davası açılmasını gerektirebilecek nitelikte olduğu ifade edildi.
Dosyada, olay günü Fenerbahçe kafilesini taşıyan otobüse Trabzon’un Sürmene ilçesinde av tüfeğiyle ateş açıldığı, şoför Ufuk Kıran’ın hayati tehlike geçirecek şekilde yaralandığı ve otobüsün zarar gördüğü kaydedildi.
Adalet Bakanlığı’nın yazısında, şüpheliler Emre Altuntaş ve Nihat Saka hakkında HTS kayıtları, sosyal medya paylaşımları, tanık ifadeleri ve olay yeri incelemelerinin dava açılması için değerlendirilmesi gereken önemli deliller arasında yer aldığı vurgulandı.
Ayrıca soruşturmanın yetkili makam tarafından yürütülmediği değerlendirmesine de yer verilen yazıda, dosyanın Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ele alınması gerektiği belirtildi.
Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309. maddesi kapsamında hazırlanan sevk yazısında, Trabzon 1. Sulh Ceza Hakimliği’nin 2021 yılında verdiği kararın bozulmasının talep edildiği ifade edildi.