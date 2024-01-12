Son dakika... AKP aday tanıtım toplantısı ertelendi
Son dakika haberi... Kuzey Irak'taki şehit haberlerinin ardından bir program iptali de AKP'den geldi. AKP Sözcüsü Ömer Çelik, "Bu hafta sonu yapacağımız aday tanıtım toplantımız şehitlerimiz sebebiyle, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızın kararıyla ertelenmiştir" açıklamasında bulundu.
Terör örgütü PKK, Kuzey Irak'taki bir üs bölgesine sızmaya çalıştı. Sızma girişimi sırasında çıkan çatışmalarda 6 Türk Silahlı Kuvvetleri personeli şehit oldu.
Çatışmalarda 3'ü ağır olmak üzere 7 personel de yaralandı. Milli Savunma Bakanlığı, sızmaya çalışan teröristlerden 12'sinin etkisiz hale getirildiğini, bölgedeki operasyonların da sürdüğünü açıkladı.
AKP ADAY TANITIM TOPLANTISI ERTELENDİ
Kuzey Irak’tan gelen şehit haberlerinin ardından AKP aday tanıtım toplantısının ertelendiği duyuruldu. Açıklamayı, AKP Sözcüsü Ömer Çelik yaptı.
Çelik, "Bu hafta sonu yapacağımız aday tanıtım toplantımız şehitlerimiz sebebiyle, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızın kararıyla ertelenmiştir. Şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Ülkemizi her türlü tehditten korumak için mücadelemiz kararlılıkla sürecektir" açıklamasında bulundu.
Bu hafta sonu yapacağımız aday tanıtım toplantımız şehitlerimiz sebebiyle, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sn @RTErdogan’ın kararıyla ertelenmiştir.— Ömer Çelik (@omerrcelik) January 12, 2024
Şehitlerimizin mekanı cennet olsun.
Ülkemizi her türlü tehditten korumak için mücadelemiz kararlılıkla sürecektir.
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