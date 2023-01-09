Son dakika... AKP Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir'den 'seçim' açıklaması: Bayram sonrasını işaret etti
AKP Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, seçimin öne çekilebileceğini belirterek Ramazan Bayramı sonrasını işaret etti. Kandemir, "Haziran ayına kalmadan güncelleme yapılabilir. Bayram sonrası seçime gidilebilir" dedi.
Siyasetteki 'erken seçim' tartışmaları sürerken; iktidar kanadından da olası seçim tarihi açıklamaları gelmeye devam ediyor.
Sabah gazetesinin aktardığına göre son olarak AKP Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "Haziran ayına kalmadan güncelleme yapılabilir. (Ramazan) Bayram sonrası seçime gidilebilir" ifadesini kullandı.
Kandemir, A Haber'de katıldığı programda "Seçimlerin esasında tarihi net belli. Fakat bizim şöyle bir yaklaşımımız var. Haziran ortalarında normal seçim takvimi işlediğinde seçimlerin yapılması mümkün. Birkaç gerekçeyle biz seçim tarihinde bir güncellemenin makul olduğunu düşünüyoruz" dedi.
'BAYRAM SONRASI SEÇİME GİDİLEBİLİR'
Kandemir şöyle devam etti:
"Temel gerekçemiz şu biz istiyoruz ki Türkiye'de demokratik standartlar gereği seçime katılım ne kadar yüksek olabilirse biz milletimizin sandığa ulaşımını oy kullanmasını ne kadar maksimum hale getirebilirsek o kadar güzel bir iş yapmış oluruz. Haziran ayına kalmadan güncelleme yapılabilir. Bayram sonrası seçime gidilebilir."
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