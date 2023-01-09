AKP'li Süreyya Sadi Bilgiç 'seçim' için tarih verdi: 'En geç...'

Yayınlanma: 09.01.2023 - 08:47

Güncelleme: 09.01.2023 - 08:47

Türkiye 'olası erken seçimi' konuşmaya devam ediyor. Son olarak, şu ana kadar kesin bir dille 'erken seçim' iddialarını reddeden AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önceki günlerde yaptığı açıklamada seçim tarihinin 'mevsim şartlarına göre güncellenebileceğini' söylemişti.

Kulislere göre parti içinde de yeni seçim kanunun yürürlüğe gireceği tarihin sonrasına denk gelen 30 Nisan ve 14 Mayıs gibi tarihler konuşuluyor.

Son olarak, AKP Isparta Milletvekili TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, seçimlerin Kurban Bayramı, Hac dönemi, sınav takvimi dikkate alındığında 18 Haziran yerine en geç Mayıs ayının 7’si ya da 14’ü gibi yapılabileceğini söyledi.

Ekonomim gazetesine konuşan AKP'li Bilgiç, seçimlere ve ekonomi modeline ilişkin olarak mesajlar verdi.

Bilgiç, seçim tarihiyle ilgili öngörüsünü şöyle açıkladı:

"Kurban Bayramı, Hac dönemi, okulların tatil olması, üniversite sınavı dikkate alındığında seçimlerin Haziran'a kalmadan Mayıs ayı içerisinde bir tarihte olacağı net diyebiliriz. Meclisten, Mayıs ayına ilişkin bir kararı çıkarabilmek mümkün olur mu olmaz mı önümüzdeki süreçte ilgili arkadaşların yapmış olacakları temaslarla netleşeceğini düşünüyorum. Öyle olmadığı takdirde Cumhurbaşkanı kararı ile bu süreç işleyecek.

6 Nisan’dan sonrası için muhalefetin açıklamaları var ama netice itibariyle bütün bu Haziran ayının takvimini de göz önüne aldığımızda en geç Mayıs ayının 7 ‘si ya da 14’ü gibi seçimlerin gerçekleşeceğini düşünüyorum. Buna bağlı olarak da zaten aday listelerinin belirlenmesi ve teslim edilmesi, Nisan başına tekabül ediyor. Önümüzde de epey bir iş yükü var, ocak, şubat ve mart aylarında Meclisin çok yoğun bir çalışma içerisinde olacağını düşünüyorum. Ben siyasi partilerin kendi içlerinde bu süre içerisinde belli bir noktaya gelebileceklerine de inanıyorum."

Bilgiç, "partilerin hazırlık dönemleri açısından bakıldığında Nisan ayını erken bir tarih olarak gördüğünü" dile getirdi.

"TÜRKİYE’NİN UYGULADIĞI EKONOMİ POLİTİKASI DOĞRU"

"Türkiye’nin uyguladığı ekonomi politikasının doğru" olduğunu savunan Bilgiç, şöyle konuştu:

"Türkiye’nin uygulamış olduğu bu politika bugünkü konjonktür içerisinde doğru bir politikadır. Bu ülke geçmişte yüzde 200 -300 enflasyonları yaşadı sonuçta tek hanelere kadar da indirildi. 2023’ün ilk aylarında temel hedef, enflasyonu iyice aşağılara çekmek, bununla ilgili Cumhurbaşkanımız ve ekonomi yönetimi gerekli kararları alıyorlar ve başarılı olacaklarını düşünüyorum."