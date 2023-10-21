Son dakika... İsrail paylaşımı sonrası konseri iptal edilmişti: AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Fazıl Say açıklaması!

Yayınlanma: 21.10.2023 - 11:36

Güncelleme: 21.10.2023 - 11:53

İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalar 14 günü aşkın süredir devam ediyor. Bu süreçte birçok ünlü isim de savaş karşıtı paylaşımlar yapmayı sürdürüyor.

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say da İsrail'in Gazze'ye dönük saldırılarını kınayan paylaşımlarda bulunmuştu.

Say, paylaşımlarının ardından; İsviçre'de vereceği konserlerin organizatör firma Migros'un kararıyla iptal edildiğini duyurdu. Sanatçı, "Migros firması yetkilileri sebep olarak, İsrail-Filistin gerilimi konusunda sosyal medyamda yansıttığım fikirlerimi gösterdiler" dedi.

Öte yandan Fazıl Say'ın sansür kararını aktarırken söz ettiği Migros ile İsviçre'deki markanın kast edildiği; kararda Türkiye Migros'un herhangi bir etkisinin olmadığı öğrenildi.

AKP'DEN TEPKİ: 'KINIYORUZ'

Konuya ilişkin bir açıklama yapan AKP Sözcüsü Ömer Çelik, kararı kınadıklarını belirterek şunları söyledi.

"Karanlık bir zihniyet, medeniyetin tüm değerlerini yok etmek istercesine, İsrail’in insanlık dışı saldırganlığına karşı çıkan ve barışı savunan üniversite öğrencilerini, aydınları, yazarları, sporcuları ve sanatçıları hedef alıyor. Bu çerçevede sanatçımız Fazıl Say’ın İsrail’in Filistin’deki insanlık dışı saldırılarına karşı çıkan fikirlerinden dolayı Avrupa’daki konserlerinin iptal edilmesini kınıyoruz."