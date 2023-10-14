Fazıl Say: 'Benim dünya üzerinde şu anda gördüğüm, barışı sağlamaya en çok el uzatan lider Erdoğan'dır'

Yayınlanma: 14.10.2023 - 14:52

Güncelleme: 14.10.2023 - 15:56

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, sosyal medya platformu Instagram üzerinden paylaştığı videosunda, İsrail-Hamas savaşını değerlendirdi.

Say, yüklediği videoda, "Ne olursunuz barışı sağlayın. Benim dünya üzerinde şu anda gördüğüm, barışı sağlamaya en çok el uzatan lider, Erdoğan'dır. Bu açık bir gerçek. Erdoğan'ı bu yüzden kutluyorum" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞMIŞTI

İki gün önce de Instagram hesabından fotoğrafla bir yazı paylaşan Say, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan için, “Şu ana kadar barış için dünya üzeri en iyi, en doğru açıklamaları yapan liderdir” demişti.

Hamas ve İsrail arasındaki savaş dört günü geride bırakırken, Fazıl Say, Instagram hesabından yaptığı paylaşımında, "Netanyahu siyasetinin bu dünyada yeri olmamalı” ifadesini kullandı.

"İnsanlara, yaşama hakkı ve eşit haklar vermeyen her siyaset ‘ölüm kültürü’ vahşetini yaratandır” diyen Say, dün iki taraf arasında itidal çağrısı yapan Erdoğan için de düşüncelerini açıklamıştı.

Say, paylaşımında şunları kaydetmişti:

“Netanyahu siyasetinin bu dünyada yeri olmamalı. Savaş, terör, vahşet, katliam... Bu siyasetin bu dünyada hiçbir yeri yoktur, olmayacaktır. İnsanlara, yaşama hakkı ve eşit haklar vermeyen her siyaset ‘ölüm kültürü’ vahşetini yaratandır. İsrail halkı aylarca bu berbat siyaseti protesto ettiler. Bizzat şahidim. Şunu da eklemek isterim, hatta tüm eleştiri oklarını almayı göze alarak; Erdoğan şu ana kadar barış için dünya üzeri en iyi, en doğru açıklamaları yapan liderdir. Rusya-Ukrayna savaşında da bu bence böyleydi.”