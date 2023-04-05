Son dakika... AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten, Meral Akşener'e 'kurşun' tepkisi: 'Son yıllardaki en niteliksiz ifadeler'

Yayınlanma: 05 Nisan 2023 - 16:27

Güncelleme: 05 Nisan 2023 - 17:23

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in TBMM'deki grup toplantısında, partisinin İstanbul il başkanlığına yönelik gerçekleştirilen saldırıyla ilgili elinde kurşunla konuşması siyaset gündemine damga vurdu.

"BİZE BU KURŞUN MU 'DUR' DİYECEK?"

Akşener, "Bunca engeli aştıktan sonra şimdi bize bu kurşun mu dur diyecek? Söyleyin Sinan Ateş durdu mu? Bunca tehdide direndikten sonra şimdi bizi bu kurşun mu korkutacak. Söyleyin Ömer Halis Demir korktu mu? Bunca ahlaksızlığa göğüs gerdikten sonra, şimdi bizi bu kurşun mu sindirecek!" sözleriyle saldırıya tepki gösterdi.

Akşener ayrıca, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Benim adım Tayyip, soyadım da Erdoğan. Erdoğan'a da dikkat et. Tayyip ismine de dikkat et. Konuşurken buna göre konuş. Beni kendinle uğraştırma" sözleriyle ilgili de şöyle konuştu:

"Neymiş kendisini benimle uğraştırmayacakmışım. Bir aslan miyav dedi, minik fare kükredi. Recep Bey sen hiç merak etme ben kiminle uğraşacağımı çok iyi bilirim. Mesela ben kul hakkı yiyenlerle uğraşırım. Mesela ben teröristin mektubunu devletin televizyonunda okutanlarla uğraşırım. Gençleri itip kakanlarla, kadınlara hayatı zindan edenlerle, milletin helal aşına, ekmeğine el uzatanlarla uğraşırım ve hiç kusura bakma; sen sevsen de sevmesen de, uğraşmaya devam edeceğim."

AKP'Lİ ÇELİK'TEN 'KURŞUN' YANITI

Son olarak partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyen AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Akşener'in kürsüdeki 'kurşunlu' konuşmasına tepki gösterdi.

Çelik, "Son yıllardaki en niteliksiz, en yakışıksız ifadelerin yer aldığı konuşma olmuştur" dedi.

Akşener'in Erdoğan'a gönderme yaparak kullandığı "Aslan miyav dedi, minik fare kükredi" sözlerini hatırlatan Çelik, "Kandil miyavladığı zaman bunlardan herhangi bir kükreme geliyor mu?" dedi.

Ömer Çelik şöyle konuştu:

* Bugün Cumhurbaşkanımız tarafından sık sık vurgulanan, belli seviyede seçim kampanyası yapılması konusundaki uyarıların ihlal edildiği bir tablo ile karşı karşıya kaldık. 14 Mayıs'a kadar bu süreç devlet adabı içerisinde rahatlıkla götürülebilir. Sonuçta da yüce milletimiz sandık önüne koyulduğunda kararı verir. Bugün İYİ Parti Grup Toplantısı'nda Sayın Akşener'in üslubu, Cumhurbaşkanımıza ifadeleri, son yıllardaki en niteliksiz, en yakışıksız ifadelerin yer aldığı konuşma olmuştur. Meclis sizin yere kurşun atacağınız bir yer değildir.

* 'Aslan miyav dedi, minik fare kükredi' diyor. Hangi çayın neye iyi geldiği konusunda daha iyi çalışmaları gerektiği gibi deyimler sözlüğüne de iyi çalışmaları gerekiyor. Kandil miyavladığı zaman bunlardan herhangi bir kükreme geliyor mu? Kandildeki teröristlere söyleyemediklerini Cumhurbaşkanımıza söylüyorlar. Ortaya çıkan hazımsızlığın arkasındaki esas sebep budur. Masadan oturup kalkmayla ilgili ciddi bir cari açık ortaya çıktı. Seçim kampanyaları seccadeye ayak basarak başladı, Meclis çatısı altında kurşun sergisi düzenleyerek bunu sürdürmeye çalışıyorlar.

* Sayın Kılıçdaroğlu da Sayın Akşener'i tebrik etmiş. Bu niteliksizliğe bir çifte destek söz konusu olmuş. Bu ittifakın diğer üyeleri de aynı desteği sergileyecekler mi bakalım? Destek vurgusunun yapıldığı bölüm, Meclis'te bir kürsüye kurşunların dizildiği bir tablo. Bu konuşmada şöyle bir ifade kullanıyor, '21 yıldır ülkeyi yönetiyor, henüz bir devlet insanı olamadı' diyor. Sayın Akşener, devlet görevi yaptığı kısıtlı dönemde en yüksek performans, milletin değerlerinin üzerinden silindir gibi geçen 28 Şubat kararlarını uygulamaktır. Bunu hiçbir zaman unutmamak gerekir. Cumhurbaşkanımız ise tüm dünyanın şahit olduğu şekilde ülkeyi dirayetle yönetmektedir. 15 Temmuz gecesi de Türk milletinin şan ve şerefini korumak için meydanlara çıktı.

* Argo tabirlerle bağırıp çağırmak, saldırgan üslup haine getirmek son yıllardaki en niteliksiz üsluptur. Henüz kendi ittifaklarını doğru düzgün yönetemeyenlerin hiç kimseye devlet adamlığı öğretemez, hele Cumhurbaşkanımıza bu şekilde yaklaşmaları abesle iştigal olur. Bir kadın siyasetçiye, sadece kadın olmasından dolayı cinsiyetçi bir eleştiri gelirse önce biz bunun karşısında oluruz.

"TÜRKİYE'Yİ DARK DİZİSİNİN KARANLIK ATMOSFERİNİN İÇİNE SOKMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Akşener ve Erdoğan arasındaki 'çay' polemiğine de değinen Çelik, şöyle konuştu:

* Bu iş çay meselesi olmaktan çıktı. Kendisine reçeteyi yeniliyorum. Acılı Adana şalgamı ekliyorum. Dark dizisini izlediğini söylemişti, bu diziden çok büyük ilham aldıkları görülüyor. Türkiye'yi, geçmişin koalisyonlarını geleceğe taşıyarak bir pragmanın içine, Dark dizisinin karanlık atmosferinin içine sokmaya çalıştıkları görülüyor.

* Yargılama sözleri, dar ağacı asmalar, kürsülere kurşun dizmeler, bir yazılım üretmeye çalışmışlar. Bu ittifakın yazılımı Yassıada zihniyeti olmuş. Bu millet ayaktadır, milletin iradesi güçlüdür.

KILIÇDAROĞLU, İMAMOĞLU VE YAVAŞ'TAN DESTEK GELMİŞTİ

Akşener'in tarihe geçen konuşması sonrası CHP lideri ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti liderine destek paylaşımları yapmıştı.

Kılıçdaroğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "İttifak ortağım, yol arkadaşım Meral Akşener bugün tarihi bir konuşma yaptı. Kendisine buradan selam olsun. Herkes duysun" demişti.

İttifak ortağım, yol arkadaşım Meral Akşener bugün tarihi bir konuşma yaptı. Kendisine buradan selam olsun. Herkes duysun… https://t.co/7IKf9TwoW1 — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) April 5, 2023

İBB Başkanı İmamoğlu da o anları paylaşarak, "Milletin sesini hiç kimse susturamaz" ifadelerine yer vermişti.

Milletin sesini hiç kimse susturamaz. https://t.co/TGaeCb753Z — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) April 5, 2023

ABB Başkanı Mansur Yavaş ise "Hilalle yıldız hiç ayrıldı mı? Milletin sesi hiç susmayacak" sözlerini kullanmıştı.