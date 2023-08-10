Son dakika... AKP MYK sona erdi! Ömer Çelik, CHP'yi hedef aldı: Kötü bir sabıkası var

Yayınlanma: 10.08.2023 - 16:33

Güncelleme: 10.08.2023 - 18:27

AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK), AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Parti genel merkezindeki basına kapalı gerçekleştirilen toplantı yaklaşık 1,5 saat sürdü. Toplantının ardından AKP Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulunuyor.

Çelik'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Cumhurbaşkanımız bulunduğu her platformda milletimizin iradesini ortaya koymuştur. Yıkım siyasetine karşı son derece kararlı bir şekilde mücadele etmiştir.

'CHP'NİN KÖTÜ BİR SABIKASI VAR'

Darbelere destek vermek açısından CHP'nin kötü bir sabıkası var. Geldiğimiz noktada hala seçim sonuçlarını kabul etmeyen bir tablo içerisindeler. Ortaya çıkan tablo gerçekten vahimdir. Vatandaş 'iyi ki Kılıçdaroğlu kazanamamış' diyor.

İHA/SİHA AÇIKLAMASI

Muhalefet etmenin de bir seviyesinin olması lazım. Burada kullanılan İHA ve SİHA'larına ses çıkarılmazken Baykar'ın İHA/SİHA'larına yönelik bir karapropaganda yürütüldüğünü gördük. Fiyatlar dünya standartlarının altında fiyatlar. Ama tabi meselenin muhalefet etmek adı altında maalesef muhalefetlik kavramını da kirleten bir şekilde yürütüldüğünü gördük.

KURAN YAKMA PROVOKASYONLARI

Gündemimizde olan ve olmaya devam edecek bir konu da Kur'an-ı Kerim yakma eylemleri. Bunlar nefret suçlarıdır. Maalesef Avrupa'da Kur'an-ı Kerim'in yakılmasıyla ilgili eylemlerin ifade özgürlüğüyle hiçbir ilgisi yoktur. BM bunların suç teşkil ettiğini ve karşı çıkılması gereken bir eylem olduğunu karar almıştır. Nitekim burada gelinen noktada şöyle bir tablo ortaya çıkmıştır. İfade özgürlüğü konusunda yerine getirilmesi gereken sözler yerine getirilmeyince bu sefer din özgürlüğü gibi şeyler ortaya çıkmıştır.

'BURADA DA KİRLİ BİR SİYESET YÜRÜTÜLDÜĞÜNÜ GÖRÜYORUZ'

İfade özgürlüğü herhangi bir şekilde din özgürlüğünü engelleyecek ve saldırı yapılacak düzeyde olmamalıdır. Büyük bir kriz ortaya çıkar. Biz bu devletlere üzerinize yapın dediğimizde demokrasinin ifade ettiği hak ve özgürlükler çerçevesinde üzerine düşeni yapın diyoruz. Bir yerde Tevrat'a yapılacak bir eylem yapılacağı zaman bu engelleniyor. Tevrat, İncil, Kur'an-ı Kerim hiçbir kutsal kitaba karşı eylem düzenlenmemelidir. Burada da bir kirli siyaset yürütüldüğünü bir kere daha görüyoruz.

KKTC'YE TEMSİLCİLİK KONUSU

KKTC'ye açılan temsilciliğin tabii ki kıymeti vardır. Ama esas olan bunun ötesinde bir şeydir. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'da bunu ifade etti. Artık tükenen ve hiçbir sonuç içermeyen görüşmelere devam etmeyeceğiz. Şimdi Rum tarafının yürüttüğü siyaset, KKTC'yi eşit bir devlet olarak görmekten uzak hatta Kıbrıs Türklerini eşit bir toplum olarak görmekten uzaktır."