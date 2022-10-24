Son Dakika: AKP'den muhalefete başörtüsü teklifi ziyareti

Son dakika gelişmesi... AKP, başörtüsü ile ilgili anayasa değişikliği teklifini muhalefet partilerine götürmeye hazırlanıyor.

DHA
24 Ekim 2022 Pazartesi, 20:57
Son Dakika: AKP'den muhalefete başörtüsü teklifi ziyareti
Abone Ol google-news

AKP başörtüsü ile ilgili Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın hazırladığı ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulan Anayasa değişikliği teklifini muhalefet partilerine götürmeye hazırlanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, onay vermesi halinde söz konusu Anayasa değişikliği teklifinin muhalefet partilerine götürüleceği belirtildi.


AKP başörtüsü muhalefet

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler