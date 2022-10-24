Son Dakika: AKP'den muhalefete başörtüsü teklifi ziyareti
Son dakika gelişmesi... AKP, başörtüsü ile ilgili anayasa değişikliği teklifini muhalefet partilerine götürmeye hazırlanıyor.
AKP başörtüsü ile ilgili Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın hazırladığı ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulan Anayasa değişikliği teklifini muhalefet partilerine götürmeye hazırlanıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, onay vermesi halinde söz konusu Anayasa değişikliği teklifinin muhalefet partilerine götürüleceği belirtildi.
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