Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor: Masada başörtüsü düzenlemesi
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında toplanacak. EYT düzenlemesi, geçici işçiler, sözleşmeli personel ile taşeronların durumu değerlendirilecek.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Beştepe'de AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında toplanacak.
Kabine Toplantısı'nda, yaklaşık 6 milyon kişiyi ilgilendiren EYT düzenlemesi değerlendirilecek. Sona yaklaşıldığı öne sürülen çalışmanın detayları konuşulacak.
Toplantıda iç ve dış politika gündemindeki gelişmeler ele alınacak.
SÖZLEŞMELİLERE KADRO ÇALIŞMASI
Ayrıca, kamudaki 550 bin sözleşmeliye yönelik kadro çalışması, mevsimlik ve geçici işçilerin durumu ile taşeron işçilerin kadroya alınması için yürütülen çalışmalar da görüşülecek.
BAŞÖRTÜSÜ DÜZENLEMESİ
Başörtüsü düzenlemesi de kabinenin gündeminde olacak. Hazırlıkları tamamlanan anayasa değişiklik teklifi ele alınacak.
Erdoğan'ın muhalefete yaptığı referandum çağrısının ardından yol haritası görüşülecek.
Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında, gündemde öne çıkan konulara ilişkin açıklama yapacak.
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