Son Dakika: AKP'li Akbaşoğlu EYT'nin Meclis'e geleceği tarihi açıkladı
Son dakika haberi... AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, pazartesi günü EYT düzenlemesini Meclis'e sunacaklarını açıkladı.
Milyonların beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusunda gözler Meclis'e çevrildi. AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, basın mensuplarının sorusunu yanıtladı.
Akbaşoğlu, EYT'ye ilişkin kanun teklifini pazartesi günü TBMM'ye sunacaklarını açıkladı.
Akbaşoğlu, TBMM'de basın mensuplarının EYT'ye ilişkin yasa teklifine yönelik sorusuna, "İnşallah pazartesi günü EYT ile ilgili teklifimizi Meclis Başkanlığımıza sunacağız. Bu konuda pazartesi günü saat 11.00'de bir basın açıklamasıyla da EYT düzenlemesinin neleri ihtiva ettiğini, nasıl bir kapsam içerisinde olduğunu kamuoyuna duyuracağız" yanıtını verdi.
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