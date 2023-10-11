Son Dakika: AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin grup toplantısında konuşuyor

Yayınlanma: 11.10.2023 - 12:13

Güncelleme: 11.10.2023 - 12:27

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

"Türkiye 14 Mayıs 1950'den sonra 2023'te Cumhuriyetin Kurtuluşunun 100. yılında demokrasinin gücünü tüm dünyaya göstermiştir. Türkiye Yüzyılı destanını Cumhur İttifakı olarak yazacağız. Ülkenin istikbali uğruna verdiğimiz mücadeleye katılmak isteyen herkese, ortaklarımızın da rızası şartıyla Cumhur İttifakı'nın kapısı açıktır.

MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli başta olmak üzere Cumhur İttifakı'ndaki tüm ortaklarımıza bir kez daha şükranlarımı sunuyorum.

Faşist zihniyet, bu son hezeyanının bedelini mayıs seçimlerinde olduğu gibi inşallah Mart 2024 mahalli idareler seçimlerinde de ödeyecektir."

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