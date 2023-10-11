Başarır’dan Erdoğan’a Meclis’te zor soru! “17 saniyede 5 bin lirayı harcayana sormak isterim…”

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Başarır’dan Erdoğan’a Meclis’te zor soru!

cumhuriyet.com.tr
11 Ekim 2023 Çarşamba, 12:09

Başarır’dan Erdoğan’a Meclis’te zor soru! “17 saniyede 5 bin lirayı harcayana sormak isterim…”

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