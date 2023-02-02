Son Dakika: AKP'li Ömer Çelik'ten başkonsoloslukların kapatılmasına tepki

Yayınlanma: 02 Şubat 2023 - 17:53

Güncelleme: 02 Şubat 2023 - 17:53

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, bazı büyükelçilikler ve başkonsoloslukların güvenlik koşulları nedeniyle kapatılmasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"Türkiye'nin güvenli bir ülke olduğunu" belirten Çelik, "Ülkelerimiz arasındaki ilişkileri geliştirmeyi hedeflemesi gereken misyonların daha özenli ve sorumlu açıklamalar yapmaları gerekir. Türkiye'yi yıpratmaya dönük açıklamaları reddediyoruz" şekliinde konuştu.

Çelik, açıklamalarında şunları kaydetti:

Ülkemizdeki bazı büyükelçiliklerin ve başkonsoloslukların ülkemizin güvenlik koşulları hakkında endişe yaymaya dönük açıklamalar yaptıklarını görüyoruz. Bunlar sorumsuz açıklamalardır. Bu sorumsuzluk kabul edilemez. Türkiye güvenli bir ülkedir. Güvenlik güçlerimiz ve istihbarat birimlerimiz işinin başındadır.

Bugün güvensiz olarak nitelenebilecek ülkeler; göçmen düşmanı ve İslam düşmanı siyasi hareketlerin demokrasilere meydan okuduğu, kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e saldırılan yerlerdir.

Ülkelerimiz arasındaki ilişkileri geliştirmeyi hedeflemesi gereken misyonların daha özenli ve sorumlu açıklamalar yapmaları gerekir. Türkiye'yi yıpratmaya dönük açıklamaları reddediyoruz.

Türkiye güvenli bir ülkedir. Güvenlik güçlerimiz ve istihbarat birimlerimiz işinin başındadır.

Bugün güvensiz olarak nitelenebilecek ülkeler; göçmen düşmanı ve İslam düşmanı siyasi hareketlerin demokrasilere meydan okuduğu, kutsal kitabımız Kuran’ı Kerim’e saldırılan yerlerdir. — Ömer Çelik (@omerrcelik) February 2, 2023

NE OLMUŞTU?

İsveç'te, 21 Ocak'ta aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kuran yakmış söz konusu eylem Ankara'nın sert tepkisini çekmişti. Olayın ardından İstanbul'daki İsveç Büyükelçiliği önünde de protesto gösterisi yapılmıştı.

Eylemi büyük tepki çeken Paludan'a destek vermek isteyen Hollandalı ırkçı Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar (PEGIDA) hareketi lideri Edwin Wagensveld de Lahey kentinde yaptığı eylemde Kuran yırtmıştı.

Art arda yapılan eylemler ve sert tepkiler üzerine olabilecek herhangi bir saldırı tehdidine karşı önlem almak istediklerini bildiren Hollanda, Fransa, İsviçre, İngiltere ve Almanya İstanbul'daki konsolosluk binalarının 'artan güvenlik tehdidini' gerekçe göstererek kapatmıştı.

27 Ocak’ta ABD, Fransa, İtalya, İspanya, Almanya ve İsveç, Türkiye’ye seyahat edecek vatandaşlarına olası “terör” eylemlerine karşı uyarılarda bulunmuştu. İngiltere Dışişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada, “İstanbul’daki kiliseler, sinagoglar, büyükelçilikler/konsolosluklar ve diğer yerlere yönelik terör saldırısı tehdidi bulunmaktadır” denilmişti.

Son olarak Pierre Loti Fransız Lisesi'nin Beyoğlu yerleşkesi de güvenlik gerekçesiyle geçici olarak eğitime ara vermişti.