AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli bir araya gelecek
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüşecek. Görüşmede seçim süreci, yasal düzenlemeler gibi konuların ele alınması bekleniyor.
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün saat 15.00'te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Çayyolu'ndaki evinde ziyaret edecek.
Görüşmede seçim süreci, yasal düzenlemeler gibi kritik konuların ele alınması bekleniyor.
Erdoğan, dün katıldığı TRT yayınında, "Türkiye’nin bekası için yerli ve milli anlayışla siyaset yapan herkese kapımız açıktır. AK Parti, MHP ve BBP olarak güçlü şekilde yolumuza devam ediyoruz" demişti.
Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli 5 Ekim, 9 Kasım ve 13 Aralık'ta bir araya gelmişti.
Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi Beştepe'de ağırlamıştı.
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