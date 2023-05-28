Son Dakika: AKP'li Ömer Çelik'ten CHP'li Faik Öztrak'a yanıt

Yayınlanma: 28.05.2023 - 19:14

Güncelleme: 28.05.2023 - 19:28

AKP Sözcüsü Ömer Çelik Faik Öztrak’ın açıklamasını eleştirerek, “Suyu bulandıran 14 Mayıs’ta Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, ‘Aramızda kalsın, kazanıyoruz’ dedi. Suyu bulandıran CHP Genel Merkezi’nde yapıyor. Balkon konuşması geleneği onlarda yok, bizlerde var” dedi.

Çelik'in açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

"Hiç kimse balkon konuşması yapmasın, suyu bulundurmasın’ dedi Faik Öztrak. Suyu bulandıran 14 Mayıs’ta Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, ‘Aramızda kalsın, kazanıyoruz’ dedi. Suyu bulandıran CHP Genel Merkezi’nde yapıyor. Balkon konuşması geleneği onlarda yok, bizlerde var. Yine bir telaş içerisinde bütün verileri Türkiye’nin verileriymiş gibi veriyorlar.

Şimdi sandıklar açılıyor, hep beraber ekranlarda görüyoruz. Biz son oy sayılıp da karar ortaya çıkana, tablo şekillenene kadar ‘Oyumuz şudur’ demeyen geleneklere sahibiz.

14 Mayıs gecesi suyu bulandıranlar da, seçim sonuçlarını açıklayanlar da CHP Genel Merkezi’ndedir.

Bugün de demokrasi şöleni gerçekleştiriyoruz. İlk defa ikinci tur seçimi deneyimlendi. Sonuçları hep birlikte göreceğiz.

Telaşa gerek yok, CHP Genel Merkezi’nin ikide bir panik havası yaratmasına gerek yok. Bütün verilere herkes ulaşabiliyor.”