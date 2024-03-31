Türkiye seçimini yaptı: İşte 31 Mart Yerel Seçimleri’nin canlı sonuçları! İstanbul, Ankara, İzmir'de son durum...
Tüm Türkiye, yerel yöneticilerini belirlemek için sandık başına gitti. İşte, 31 Mart Yerel Seçimleri’nin il il, ilçe ilçe canlı seçim sonuçları…
Türkiye’de 61 milyondan fazla seçmen 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için bugün sandık başına gitti.
31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde seçmenler 207 bin sandıkta oy kullandı.
Yerel seçimde 81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtar belirlenecek.
Saat 17.00 itibarıyla tüm Türkiye'de oy kullanma süreci sona erdi. Katılım oranı ise yüzde 71.86 olarak açıklandı.
İŞTE İL İL, İLÇE İLÇE CANLI SEÇİM SONUÇLARI…
Saat 19.31 itibarıyla açılan sandık oranı yüzde 13.91.
İstanbul
CHP: yüzde 58.94
AKP: yüzde 37.52
Ankara
CHP: yüzde 63.77
AKP: yüzde 32.09
İzmir
CHP: yüzde 53.67
AKP: 38.08
Bursa
CHP: yüzde 52.56
AKP: yüzde 39.13
Hatay
AKP: yüzde 48.05
CHP: yüzde 46.18
Antalya
CHP: yüzde 53.01
AKP: yüzde 41.84
Eskişehir
CHP: yüzde 53.16
AKP: yüzde 40.16
Manisa
CHP: yüzde 60.74
MHP: yüzde 34.22
Ordu
İYİ Parti: yüzde 40.26
AKP: yüzde 36.17
Edirne
CHP: yüzde 51.94
AKP: yüzde 41.5
Çanakkale
CHP: yüzde 41.65
İYİ Parti: yüzde 37.9
Balıkesir
CHP: yüzde 54.48
AKP: yüzde 39.8
Mersin
CHP: yüzde 60.01
MHP: yüzde 34.47
Şanlıurfa
AKP: yüzde 37.59
YRP: yüzde 35.82
Diyarbakır
DEM Parti: yüzde 67.62
AKP: yüzde 19.39
Adana
CHP: yüzde 51.45
AKP: yüzde 38.67
Muğla
CHP: yüzde 59.29
AKP: yüzde 32.74
İLÇELER
Defne
CHP: yüzde 64.21
AKP: yüzde 22.03
Kadıköy
CHP: yüzde 84.75
AKP: yüzde 13.42
Gebze
AKP: yüzde 55.56
İYİ Parti: yüzde 22.22
Üsküdar
CHP: yüzde 59.73
AKP: yüzde 38.67
Çankaya
CHP: yüzde 79.51
AKP: yüzde 16.3
Etimesgut
CHP: yüzde 62.1
MHP: yüzde 36.25
Fatih
AKP: yüzde 50.34
CHP: yüzde 47.03
Eyüpsultan
CHP: yüzde 56.59
AKP: yüzde 38.82
Sarıyer
CHP: yüzde 60.71
AKP: yüzde 38.25
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