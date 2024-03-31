Türkiye seçimini yaptı: İşte 31 Mart Yerel Seçimleri’nin canlı sonuçları! İstanbul, Ankara, İzmir'de son durum...

Yayınlanma: 31.03.2024 - 19:13

Güncelleme: 31.03.2024 - 19:41

Türkiye’de 61 milyondan fazla seçmen 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için bugün sandık başına gitti.

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde seçmenler 207 bin sandıkta oy kullandı.

Yerel seçimde 81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtar belirlenecek.

Saat 17.00 itibarıyla tüm Türkiye'de oy kullanma süreci sona erdi. Katılım oranı ise yüzde 71.86 olarak açıklandı.

İŞTE İL İL, İLÇE İLÇE CANLI SEÇİM SONUÇLARI…

Saat 19.31 itibarıyla açılan sandık oranı yüzde 13.91.

İstanbul

CHP: yüzde 58.94

AKP: yüzde 37.52

Ankara

CHP: yüzde 63.77

AKP: yüzde 32.09

İzmir

CHP: yüzde 53.67

AKP: 38.08

Bursa

CHP: yüzde 52.56

AKP: yüzde 39.13

Hatay

AKP: yüzde 48.05

CHP: yüzde 46.18

Antalya

CHP: yüzde 53.01

AKP: yüzde 41.84

Eskişehir

CHP: yüzde 53.16

AKP: yüzde 40.16

Manisa

CHP: yüzde 60.74

MHP: yüzde 34.22

Ordu

İYİ Parti: yüzde 40.26

AKP: yüzde 36.17

Edirne

CHP: yüzde 51.94

AKP: yüzde 41.5

Çanakkale

CHP: yüzde 41.65

İYİ Parti: yüzde 37.9

Balıkesir

CHP: yüzde 54.48

AKP: yüzde 39.8

Mersin

CHP: yüzde 60.01

MHP: yüzde 34.47

Şanlıurfa

AKP: yüzde 37.59

YRP: yüzde 35.82

Diyarbakır

DEM Parti: yüzde 67.62

AKP: yüzde 19.39

Adana

CHP: yüzde 51.45

AKP: yüzde 38.67

Muğla

CHP: yüzde 59.29

AKP: yüzde 32.74

İLÇELER

Defne

CHP: yüzde 64.21

AKP: yüzde 22.03

Kadıköy

CHP: yüzde 84.75

AKP: yüzde 13.42

Gebze

AKP: yüzde 55.56

İYİ Parti: yüzde 22.22

Üsküdar

CHP: yüzde 59.73

AKP: yüzde 38.67

Çankaya

CHP: yüzde 79.51

AKP: yüzde 16.3

Etimesgut

CHP: yüzde 62.1

MHP: yüzde 36.25

Fatih

AKP: yüzde 50.34

CHP: yüzde 47.03

Eyüpsultan

CHP: yüzde 56.59

AKP: yüzde 38.82

Sarıyer

CHP: yüzde 60.71

AKP: yüzde 38.25