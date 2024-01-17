Son Dakika: AKP'nin Ankara adayı kesinleşti!

Son dakika gelişmesi... AKP'nin yerel seçimde Ankara için Turgut Altınok'u aday göstereceği öğrenildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.01.2024 - 16:19
Son Dakika: AKP'nin Ankara adayı kesinleşti!
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AKP'nin 31 Mart yerel seçimlerinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'u aday göstereceği öğrenildi. 

Cumhuriyet daha önce Ankara’da Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un aday gösterileceğini gündeme getirmişti.

AKP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayının da açıklanacağı tanıtım toplantısı 18 Ocak Perşembe günü (yarın) düzenlenecek.

Toplantı, perşembe günü saat 14.00'te ATO Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Aday tanıtım toplantısında Ankara'nın dışında bazı büyükşehirler ve illerin de belediye başkan adayı açıklanacak.


Turgut Altınok Ankara keçiören AKP

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