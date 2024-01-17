AKP'nin Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cüneyt Yüksel'in 'maklube' sofrasındaki fotoğrafı ortaya çıktı
Yerel seçime sayılı gün kala AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın 16'sı büyükşehir, 47 il adaylarını açıklayacak. Son olarak; AKP'nin Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olması beklenen Cüneyt Yüksel'in 'maklube' sofrasındaki fotoğrafı ortaya çıktı.
Siyaset gündeminin tamamen yerel seçime odaklandığı şu
günlerde; adaylar da belli olmaya devam ediyor.
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da
yarın Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediye başkan adaylarının da aralarında
olduğu 16'sı büyükşehir, 47 ilin belediye başkan adayını açıklayacak.
Adana'da Fatih Mehmet Kocaispir, Ankara’da Turgut Altınok,
Antalya'da Hakan Tütüncü, Diyarbakır'da Mehmet Halis Bilden, Gaziantep’te Fatma
Şahin, Hatay'da Mehmet Öntürk, İzmir'de Hamza Dağ’ın açıklanması beklenirken; Tekirdağ'da
da Cüneyt Yüksel isminin açıklanacağı belirtildi.
‘MAKLUBE’ SOFRASINDAKİ FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI
İsimlerin netleşmesinin ardından; AKP’nin Tekirdağ
Büyükşehir Başkan Adayı olması beklenen Cüneyt Yüksel’in ‘maklube’ sofrasındaki
fotoğrafı ortaya çıktı.
YANDAŞ GAZETECİ TURGAY GÜLER PAYLAŞMIŞ
Öte yandan söz konusu fotoğrafın, 2017 yılında; iktidara yakınlığıyla
bilinen Akşam gazetesi yazarı Turgay Güler tarafından paylaşılması dikkat
çekti.
Güler, 2017’de paylaştığı fotoğrafa, “Bu maklube sofrasındakilerin bazıları tutuklu bazıları da kaçtı. Biri de himaye görüyor! Himaye eden hesabını tabii ki verecek. Az sabır” notunu düşmüş.