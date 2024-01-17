AKP'nin Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cüneyt Yüksel'in 'maklube' sofrasındaki fotoğrafı ortaya çıktı

Yayınlanma: 17.01.2024 - 22:28

Güncelleme: 17.01.2024 - 22:29

Siyaset gündeminin tamamen yerel seçime odaklandığı şu günlerde; adaylar da belli olmaya devam ediyor.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yarın Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediye başkan adaylarının da aralarında olduğu 16'sı büyükşehir, 47 ilin belediye başkan adayını açıklayacak.

Adana'da Fatih Mehmet Kocaispir, Ankara’da Turgut Altınok, Antalya'da Hakan Tütüncü, Diyarbakır'da Mehmet Halis Bilden, Gaziantep’te Fatma Şahin, Hatay'da Mehmet Öntürk, İzmir'de Hamza Dağ’ın açıklanması beklenirken; Tekirdağ'da da Cüneyt Yüksel isminin açıklanacağı belirtildi.

‘MAKLUBE’ SOFRASINDAKİ FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI

İsimlerin netleşmesinin ardından; AKP’nin Tekirdağ Büyükşehir Başkan Adayı olması beklenen Cüneyt Yüksel’in ‘maklube’ sofrasındaki fotoğrafı ortaya çıktı.

(Cüneyt Yüksel en sağda)

YANDAŞ GAZETECİ TURGAY GÜLER PAYLAŞMIŞ

Öte yandan söz konusu fotoğrafın, 2017 yılında; iktidara yakınlığıyla bilinen Akşam gazetesi yazarı Turgay Güler tarafından paylaşılması dikkat çekti.

Güler, 2017’de paylaştığı fotoğrafa, “Bu maklube sofrasındakilerin bazıları tutuklu bazıları da kaçtı. Biri de himaye görüyor! Himaye eden hesabını tabii ki verecek. Az sabır” notunu düşmüş.