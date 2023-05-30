Son dakika... AKP'nin TBMM Grup Yönetimi belli oldu

Yayınlanma: 30.05.2023 - 20:52

Güncelleme: 30.05.2023 - 21:08

AKP'nin TBMM Grup Yönetimi için isimler belirlendi. Buna göre; AKP Grup Başkanlığı'na Abdullah Güler'in, Grup Başkanvekilliği'ne ise Muhammet Emin Akbaşoğlu, Özlem Zengin, Abdulhamit Gül, Bahadır Yenişehirlioğlu ve Leyla Şahin Usta'nın seçilmeleri bekleniyor.