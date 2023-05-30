Son dakika... AKP'nin TBMM Grup Yönetimi belli oldu
Son dakika haberi... AKP Merkez Yürütme Kurulu toplantısında, partinin TBMM'deki grup yönetimi belirlendi. Ancak o isimlerin Meclis'te milletvekillerinin oylarıyla seçilmeleri gerekiyor. Söz konusu seçim cumartesi günü yapılacak.
AKP'nin TBMM Grup Yönetimi için isimler belirlendi. Buna göre; AKP Grup Başkanlığı'na Abdullah Güler'in, Grup Başkanvekilliği'ne ise Muhammet Emin Akbaşoğlu, Özlem Zengin, Abdulhamit Gül, Bahadır Yenişehirlioğlu ve Leyla Şahin Usta'nın seçilmeleri bekleniyor.
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