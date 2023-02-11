Son Dakika: Akşener deprem bölgesi Antakya'da konuştu: 'Çok acil'

Yayınlanma: 11 Şubat 2023 - 14:15

Güncelleme: 11 Şubat 2023 - 16:58

Türkiye, 9 saat arayla meydana gelen iki depremin yarattığı ağır yıkımla mücadele ediyor. İYİ Parti lideri Meral Akşener deprem bölgesi Antakya'da açıklamalarda bulundu. Akşener'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

*Bu yangını söndürmek birinci önceliğimiz olmalıdır. Yangından mal kaçırmak söz konusu değil bizim için... Şehrin tümünü gezik, yıkıntıları gezdik.

*Bize verilen bilgiler ve gözlemlerimiz neticesinde her bir enkazın üstünde ister sivil ister devlet görevlisi o enkazın 2 kişiye zimmetlenmesi lazım. Devletin bilgisi dahilinde...

*Hâlâ enkazlardan canlı çıkıyor. Dolasıyla arama-kurtarma faaliyetlerinin bitirilmemesi lazım. Dolasıyla mücizelerin gerçekleşmesi söz konusu.

*Biz bunları 99 Kocaeli depreminde yaşadık. Tecrübeyle konuşuyorum. O nedenle eğer çöpleri toplama imkânı yok ise henüz o organizyon yapılamıyorsa derhal kireç atılması lazım. Aksi takdirde kemirgenler başlar ve sonuçta salgın hastalıklar devam eder.

*Birinci öncelik tuvalet... Bütün deprem bölgelerinde tuvalet sağlanmalı ve konteyner evlere derhal geçilmesi lazım.

*Benden kefen isteniyor şu anda... Cenazelerin defini için kefene ihtiyaç var.

*Çocuklarımızın durumu zorda. Gece de gündüz de çok soğuk. Barınmanın yanında mutlaka ısınma lazım. Çocuk ilaçlarına ihtiyaç var. Bazı bölgelerde ishal başladı, bu çok önemli. Bunun için de çocuklarımızı anneleriyle beraber tahliye etmemiz gerekiyor.

*Demin söylediğim zimmetlenmiş evlerin içerisinde ziynet eşyaları ve insanların ekonomik manada değerli eşyaları vardır. Onlarında muhafaza edilmesi lazım.

*Daha fazla güvenlik görevlisinin bu deprem bölgesinde asker ve polis olarak belki depremle alakası olmayan yerlerden oraya hem asker hem polis sevkıyatının yapılması lazım. Çünkü hem yağma hem güvenlik açısından çok önemli.