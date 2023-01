Meral Akşener birinci parti olacağız diyerek açıkladı: Başbakan olacağım

Yayınlanma: 07.01.2023 - 16:49

Güncelleme: 07.01.2023 - 16:49

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Ey bugünün şımarıkları, bugünün zorbaları, bugünün hırsızları, bugünün korkakları bizi iyi tanıyın, bizi iyi bilin. Biz kan kusup kızılcık şerbeti diyenleriz. İşte 2023 bütün bu şartlarda, 2023’te yapılacak o seçimi kazanmak zorunda olduğumuzu bilenleriz. Bildiğimiz için, milletimizin geleceği için bu iradeyi koymak zorunda olduğumuzu bildiğimiz için, geçmişimiz bugüne kefil olduğumuz için bu işi başaracağız” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Muğla 3. Olağan Kongresi’ne katıldı. Kongrede konuşan Akşener, özetle şunları söyledi:

“Bugün o tek adam rejiminin getirdiği, her şeyin tek adamın iki dudağı arasında olduğu ama hakkını yemeyim ya gözleri ışıltılı bir Bakan da var. Bu ışıltının emir veren de sayın Erdoğan. Her şeyin teke bağlandığı, öğretmenlerin; kadrolu öğretmen, sözleşmeli öğretmen, envayi çeşit öğretmen tuhaf tuhaf tariflerin olduğu bir Türkiye’nin olacağını gördük ve bu azirun ile birlikte biz 2017’de partimiz yoktu. Tek tek omuz omuza, her birimiz kendi cebimizden harcayarak şehir şehir gezdik. Gençlerin umutsuzluğunun ne hale geleceğini öngördük, hırsızlığın, liyakatsizliğin nasıl olacağını öngördük. Her birimiz öyle çalıştık ki sadece ben 43 il gezmişim.

'ATATÜRK’ÜMÜZÜN ORTAYA KOYDUĞU O VİZYONU 21. YÜZYILA TAŞIMAK'

Milletimizin refahını, insanımızın geleceğini, gençlerimizin umudunu düşünmek, o nedenle milliyetçi olmak… cumhuriyet değerlerimize inanmak… Atatürk’ümüzün ortaya koyduğu o vizyonu 21. Yüzyıla taşımak… Bizim çocukluğumuzdan itibaren getirdiğimiz mirastır bu.

Bu ucube sisteme, bu ucube sistemin tezahür edeceği tek adamlık sistemine her birimiz, hangi imkanımız varsa onu ortaya koyarak irade koyduk. Siz bu ülkenin asil evlatları, asıl unsurları ve aynı zamanda en demokrat bireylerisiniz. Her birinizle ayrı ayrı gurur duyuyorum. İYİ Parti beş yıllık bir parti olabilir. Ama İYİ Parti, ezilenin yanında, haklının yanında, haksızlığı yapanın karşısında, zulmün karşısında, zalimin karşısında duran bireylerin bireylerin kurduğu bir siyasi partidir. Onun için cesuruz.

'TÜRKİYE’YE SESLENİYORUM'

Türkiye’ye sesleniyorum: Ey milletim! Kapatın gözlerinizi. İYİ Parti kurulmamış olsaydı, bugün 13. Cumhurbaşkanı, altılı masanın diyebilir miydik? Bugün bu ülkede neler konuşuluyor olacaktı? Biz, rahat bozan bir partiyiz. Biz, yanlışlıkların üzerine giden bir partiyiz. Ama aynı zamanda çözüm üreten bir partiyiz. Beraber seçime girdik ve ne oldu? İYİ Parti olmasaydı, bu ittifak olmasaydı İstanbul alınabilir miydi? Bazılarının sinir sistemi bu derece bozulabilir miydi? Şimdi, bakın. İstanbul alındı, Ankara alındı. 11 büyükşehir alındı. Ama İstanbul kahretti. Çok fena oldu. Dönüldü şimdi de ‘Ahmaklık’ dediği için İstanbul Belediye Başkanı’nın sözünden dolayı 2 yıl 7 ay ceza alması… İlginç olanı bu. Sayın İmamoğlu'nun davasının görüldüğü gün yine oradaydım.

'HAKSIZLIĞA UĞRAYANLARIN YANINDA OLDUK'

12 Eylül oldu. Pek çok insan işkence gördü ama o zaman bile yargıçlar, o güçlü insanların karşısında bile yargıçlar cübbelerine düğme dikmemişlerdi. Bugün, yargı o günden bile daha fazla vesayet altında. Şimdi biz, hep haksızlığa uğrayanların yanında olduk.

'NE İÇİN BAŞBAKANLIĞA ADAY OLDUĞUMU ANLADINIZ MI?'

Ey bugünün şımarıkları, bugünün zorbaları, bugünün hırsızları, bugünün korkakları bizi iyi tanıyın, bizi iyi bilin. Biz kan kusup kızılcık şerbeti diyenleriz. İşte 2023 bütün bu şartlarda, 2023’te yapılacak o seçimi kazanmak zorunda olduğumuzu bilenleriz. Bildiğimiz için, milletimizin geleceği için bu iradeyi koymak zorunda olduğumuzu bildiğimiz için, geçmişimiz bugüne kefil olduğumuz için bu işi başaracağız. Vallahi başaracağız, billahi başaracağız. İddia ediyorum, bu seçimi alacağız ve bu seçimden başbakan Akşener diyorsunuz ya, ne için başbakanlığa aday olduğumu anladınız mı? İşte bu bir feragattir ama aynı zamanda bu bir iddiadır. Sizden istediğim şudur: Birinci parti çıkacağız ve ben de başbakan olacağım. Onunla, bununla anlaşarak değil, onunla bununla kapı arkalarında ahbaplık ederek değil, ondan bundan bir şey isteyerek değil, var ya bir türkü ‘minnet eylemem, mihnet eylemem’ kendi irademizle, çalışkanlığımızla, gücümüzle milletimizi ikna ederek birinci parti çıkacağız.”