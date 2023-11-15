Son Dakika... Akşener: Hukuku bir hesaplaşma aygıtı olarak kullanmaya çalışanlara geçit vermeyeceğiz

Yayınlanma: 15.11.2023 - 10:52

Güncelleme: 15.11.2023 - 11:35

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuşuyor.

Akşener'in konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Atamızın vizyonuna cumhuriyetimizin değerlerine düşmanlık besleyen kirli güçler vardı. Diyanet Atatürkümüz tarafından kurulmuştu. Varlığına ona borçlu kurumumuz, cuma hutbesinde bir Fatiha'yı bile çok gördü yazıklar olsun. İslamda vefa vardır. Sergilenen bu vefasızlığa tahammül gösteremeyiz.

Önce bu sistem elimi, kolumu bağlıyor dendi, sistem değiştirildi. Kuvvetler ayrılığı yerle bir edildi. TBMM vasıfları teker teker çökertildi. İktidarın gözü yine hukuka dikildi. Sayın Erdoğan uzun zamandır hukuktan şikayetçi. Gezi zamanında 'reddi reddediyoruz' diyen karşı çıkan kendisiydi. 'AYM kararına uymuyorum saygı da duymuyorum' diyen de kendisiydi.

Belli ki bazı saray sakinleri ilhamını Carl Schmitt'ten almış. Günümüzdeki öğrencileri, hukuk dişi bir fiili duruma çözüm üretmek yerine anayasa değişikliği arayışına girdiler. Fiili durumu yasallaştırmanın peşine düştüler yani. Böyle bir zihniyet Türk devlet yönetim geleneğine aykırıdır. Bu düpedüz bir siyasi fırsatçılıktır. Böylesine vahim krizden siyasi rant devşirmeye çalışmak en hafif tabiriyle ayıptır. İktidara sesleniyorum: Anayasa değişikliğini konuşmadan önce mevcut anayasaya uymanız gerekiyor. Daha anayasanın hükümlerini yok sayarken neyi, nasıl değiştireceksiniz?

AYM kararları kesindir, herkes uymak zorundadır. Siz hala neyi tartışıyorsunuz kardeşim?

Biz anayasal devlet krizinin çözülmesi için uğraşıyoruz.

Anayasa Mahkemesi kapatılmalıdır, demedik demeyiz. Yargıtay'dan bir dairenin AYM'yi hedef göstermesini hiçbir koşulda kabul etmeyiz. Nereyi belli olmayan odakların millet iradesini yok saymasına izin vermeyiz. Bu krize sebep olanlar hakkında suç duyurusunda bulunduk. Erdoğan'a hakem olma görevini hatırlattık.

Biz Anayasa'ya sonuna kadar sahip çıkacağız. Hukuku bir hesaplaşma aygıtı olarak kullanmaya çalışanlara geçit vermeyeceğiz.

Daha Anayasa'yı tanımayan bir cumhurbaşkanına kim, nasıl güvensin? Hukukun ayaklar altına alındığı bir ortamda kim, nasıl yatırım yapsın?

2024 yerel seçimlerine girerken, 81 ilde, milletimize, liyakatli adaylarımız, kadrolarımız, ve çözümlerimizle birlikte, İYİ Belediyecilik vizyonumuzu da sunuyoruz.

Bizim esas hedefimiz, öncekilerden daha iyi olmak değil. Mlletimizin, şimdiye kadar mahrum bırakıldığı, büyük bir vizyonu, hayata geçirmektir. Biliyorum ki, işimiz zor. Biliyorum ki, sıkışmamızı, tökezlememizi, düşmemizi bekleyen çok. Biliyorum ki, çizdiğimiz rotadan, rahatsız olmayan yok.

Partimizin üzerinde tasarlanan tüm oyunları birer birer bozacağımızı da, çok iyi biliyorum. Emeğimize halel getirme gayretinde olanların tüm planlarını, suya düşüreceğimizi de, çok iyi biliyorum.

İYİ Parti’ye, istikamet çizmeye kalkanlara linçle, mobingle, namertlikle, bizi, yolumuzdan döndürmek isteyenlere geçit vermeyeceğimizi de, çok iyi biliyorum."

BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

İYİ Parti'nin lideri Meral Akşener İYİ Parti'nin üç belediye başkan adayını daha açıkladı.

İstanbul'un ilçeleri olan Arnavutköy, Maltepe ve Güngören belediye başkanları belli oldu.

Arnavutköy'de İsmail Yaşar'ı, Maltepe'de Ramazan Uğral'ı ve Güngören'de Pelin Sellitepe Turan'ı aday gösterdi.

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