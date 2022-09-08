Son Dakika: Akşener'den İmamoğlu'na ziyaret: 'Kendisine çıkarılan zorluklar var'

08 Eylül 2022 Perşembe, 13:33

İYİ Parti lideri Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir araya geldi.

Akşener, İmamoğlu'nu İstanbul Büyükşehir Belediyesi binasında ziyaret etti.

Görüşme sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Akşener, ziyaret sebebine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"İLK KEZ MAKAMINA GELDİM"

Akşener, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Ben İstanbul Belediye Başkanı İmamoğlu ile çok kez görüştüm. Ancak makamında daha önce ziyaret etmemiştim. İlk kez ziyaret ediyorum, kahve içtik. Özellikle kahve içtik, çünkü bir kahvenin 40 yıl hatrı vardır. Başarı dileklerimizi tekrarladık. Biliyorum ki yalılar gidiyor. O oluyor, bu oluyor. O çalışmalar hakkında bilgi aldık. Hem de kendisine karşı çıkarılan zorluklar var. İstanbul'a yapılacak hizmetlerin engellenmesi pahasına çıkarılan zorluklar var onları konuştuk bilgilendik"

HEDİYELEŞME DİYALOĞU DİKKAT ÇEKTİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun görüşme sonrası Akşener'e 'Boğaziçi Yalıları' isimli kitap hediye etmesi dikkat çekti. İmamoğlu, hediyeyi verirken "Çok kitabımız var ama ilk başa yalıları koyduk. Yalıları elimizden tek tek almaya gayret ediyorlar ama koruyacağız" dedi. Akşener ise "Bir mesaj var burada 'İstanbul Yalıları'nı aldık, gördük birlikte koruyacağız" ifadelerini kullandı.