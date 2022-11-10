Karadeniz'de patlama nedeniyle hasar gören balıkçı gemisi limana getirildi

10 Kasım 2022 Perşembe, 00:30

Karadeniz açıklarında patlama nedeniyle hasar gören balıkçı gemisi, İğneada Limanı'na getirildi.

İğneada'nın 3 mil açıklarında bir balıkçı gemisinde, henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından gemi sahibi Yaşar Bahtiyar, diğer balıkçılardan yardım istedi. Bölgeye gelen balıkçılar ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, burun tarafından hasarlı gemiyi çekerek limana getirdi. Ekipler gemide inceleme başlattı.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı. Ekiplerin incelemesinin sürdürdüğünü söyleyen Ekici, patlamada can kaybının yaşanmadığını ifade etti.

Ekici, "Şu anda patlamanın kaynağı belirsiz olduğu için ne olduğu konusunda henüz bir şey söylemek için çok erken. Ancak incelemelerimiz sonunda daha detaylı açıklama yapacağım. Teknemiz burada ama ön tarafında bir hasar var" diye konuştu.

Gemi sahibi Yaşar Bahtiyar da limana 3 mil kala patlama sesi geldiğini belirtti.

Gemiden barut kokuları geldiğini dile getiren Bahtiyar, "Sahil Güvenlik Komutanlığına bilgi verdik, yakınımızdaki teknelerden yardım istedik. Sağ olsunlar geldiler, bağladılar. Bizi limana kadar getirdiler" dedi.