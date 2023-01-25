Son dakika... Anayasa Mahkemesi Başkanlığı seçimi için tarih belli oldu
Son dakika haberi... Zühtü Arslan’ın görev süresinin dolması nedeniyle Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu’nda başkanlık seçimi 2 Şubat Perşembe günü yapılacak.
Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan'ın görev süresinin dolması nedeni ile AYM Genel Kurulu'nda başkanlık seçimi gerçekleştirilecek.
Yüksek Mahkeme'de başkanlık seçimi 2 Şubat'ta yapılacak.
ARSLAN İKİNCİ KEZ SEÇİLMİŞTİ
10 Şubat 2015'deki AYM Genel Kurulu'nda ilk kez Yüksek Mahkeme'nin başkanı seçilen Arslan, 25 Ocak 2019'da ise ikinci kez Anayasa Mahkemesi Başkanı olarak seçildi.
Görev süresinin sona ermesi ile birlikte Yüksek Mahkeme, 2 Şubat Perşembe günü Genel Kurul'da gerçekleştirilecek seçim ile, AYM'nin yeni başkanını belirleyecek. Yüksek Mahkeme'de başkan ve iki başkanvekili seçimleri ise, Anayasa Mahkemesi üyeleri arasından gizli oyla ve üye tam sayısının salt çoğunluğu sağlanması ile seçiliyor.
Süresi biten başkan ve başkanvekillerinin, yeniden seçilebilmelerinde ise herhangi bir engel bulunmuyor.
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