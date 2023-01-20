Anayasa Mahkemesi, sendika üyeliği için ‘yüzde 2 barajı'nı ele alıyor

Yayınlanma: 20 Ocak 2023 - 04:00

Güncelleme: 20 Ocak 2023 - 08:24

AYM, Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun içerisinde yer alan maddelerin iptal istemini 25 Ocak’ta görüşecek. AYM’ye CHP başvurmuştu.

Büro-İş Sendikası Genel Başkanı Alay Hamzaçebi, istemin gündeme alınmasının çok önemli olduğunu belirtti ve “Çünkü konu acildi. AYM’nin örgütlenme özgürlüğüne hassasiyet göstermesi olumlu” dedi. Hamzaçebi ayrıca, düzenlemeye göre yüzde 2 barajını geçen sendikalara üye olanlara 3 ayda bir 824 lira, yüzde 2’nin altında kalanlara 291 lira verileceğine dikkat çekti.