Anayasa Mahkemesi, sendika üyeliği için ‘yüzde 2 barajı'nı ele alıyor

Anayasa Mahkemesi (AYM) memurlarda toplusözleşme ikramiyesinden yararlanabilmek için yüzde 2 barajını geçen sendikalara üye olma şartı getiren “torba yasadaki” maddelerin iptal istemini gündemine aldı.

Mustafa Çakır
Yayınlanma: 20 Ocak 2023 - 04:00
Anayasa Mahkemesi, sendika üyeliği için ‘yüzde 2 barajı'nı ele alıyor
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AYM, Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun içerisinde yer alan maddelerin iptal istemini 25 Ocak’ta görüşecek. AYM’ye CHP başvurmuştu. 

Büro-İş Sendikası Genel Başkanı Alay Hamzaçebi, istemin gündeme alınmasının çok önemli olduğunu belirtti ve “Çünkü konu acildi. AYM’nin örgütlenme özgürlüğüne hassasiyet göstermesi olumlu” dedi. Hamzaçebi ayrıca, düzenlemeye göre yüzde 2 barajını geçen sendikalara üye olanlara 3 ayda bir 824 lira, yüzde 2’nin altında kalanlara 291 lira verileceğine dikkat çekti. 


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