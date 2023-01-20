Anayasa Mahkemesi, sendika üyeliği için ‘yüzde 2 barajı'nı ele alıyor
Anayasa Mahkemesi (AYM) memurlarda toplusözleşme ikramiyesinden yararlanabilmek için yüzde 2 barajını geçen sendikalara üye olma şartı getiren “torba yasadaki” maddelerin iptal istemini gündemine aldı.
AYM, Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun içerisinde yer alan maddelerin iptal istemini 25 Ocak’ta görüşecek. AYM’ye CHP başvurmuştu.
Büro-İş Sendikası Genel Başkanı Alay Hamzaçebi, istemin gündeme alınmasının çok önemli olduğunu belirtti ve “Çünkü konu acildi. AYM’nin örgütlenme özgürlüğüne hassasiyet göstermesi olumlu” dedi. Hamzaçebi ayrıca, düzenlemeye göre yüzde 2 barajını geçen sendikalara üye olanlara 3 ayda bir 824 lira, yüzde 2’nin altında kalanlara 291 lira verileceğine dikkat çekti.
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