Anayasa Mahkemesi'ne '28 Şubat dosyalarını görüşün' çağrısı: 'Daha kaç kişi ölmek zorunda'

26 Aralık 2022 Pazartesi, 02:00

İddianamesini FETÖ’den tutuklu eski Ankara Cumhuriyet Savcısı Mustafa Bilgili’nin yazdığı 28 Şubat davasında, Vural Avar’ın ölümü sonrası yaş ortalaması 80 olan 10 tutuklu komutanın sağlık sorunları da ciddiyetini koruyor.

Tutuklu komutanlardan E. Orgeneral Çetin Doğan (82), E. Orgeneral Fevzi Türkeri (81), E. Tümgeneral Cevat Temel Özkaynak (77), E. Tümgeneral Erol Özkasnak (76) ve E. Tümgeneral Kenan Deniz’in (74) avukatı, Eski Askeri Hakim Aykanat Kaçmaz, Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada cezaların kesinleşmesi üzerine Anayasa Mahkemesi’ne yapılan başvuruların üzerinden 520 gün geçtiğine dikkat çekti.

Cezası kesinleşen komutanların “adil yargılanma”, “silahların eşitliği”, “eşitlik”, “suçta ve cezada kanunilik” ve diğer sebeplerle 23.07.2022 tarihinden itibaren AYM’ye bireysel başvuru yaptığını değinen Av. Kaçmaz, “Bir kısım başvurucuların (Ahmet Çörekçi, Çetin Doğan, Çetin Saner, Cevat Temel Özkaynak gibi) başvuru evrakları Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Komisyonu'na gönderilerek savunması alınmış iken diğerlerinin bekletilmesi düşündürücü ve üzücüdür” dedi.

İLK KURBAN VURAL AVAR

Başvuruculardan Ahmet Çörekçi hakkındaki dosyanın AYM’de gündeme dahi alındığını ancak kararın ertelenmesine karar verildiğinin altını çizen Av. Kaçmaz, “Çörekçi hakkındaki başvuru gündeme alınabildiğine göre AYM tarafından karar verilmesini engelleyen bir durumun da kalmadığını ve Adalet Bakanlığından görüş alınmamasının sorumluluğunun ise sadece AYM’olduğunu ve bu geciktirmenin sebep ve sonuçları olduğunu” söyledi.

(Aykanat Kaçmaz)



Bu geciktirmenin en temel sebeplerden birisinin “Baştan aşağı siyasi intikam davası olan, bir dönem, geniş halk kitleleri, bürokrasi ve siyasetin, irtica ile yaptıkları mücadelenin faturasını hasım olarak gördükleri komutanlara kesmeye çalışan FETÖ ve destekçisi siyasi odakların, AYM ihlal kararının çıkmasını istememesi. AYM de bu doğrultuda kararını geciktirmesi” olduğunu belirten Av. Kaçmaz, geciktirmenin en ağır sonuçlarından birisinin de Vural Avar’ın ölümü olduğuna dikkat çekti.

AİLELER VE KAMUOYUNUN HAYKIRIŞI

Kendine yetemeyecek şekilde algıları zayıflamış birisinin ilaçlarını ve gıdasını düzenlemesi söz konusu olamaz iken eceliyle öldüğünün söylenmesinin “amaçlı” olduğunu vurgulayan Av. Kaçmaz, AYM’ye şu sözlerle çağrıda bulundu:

“Erkek ömrünün 76 olduğu ülkemizde ortalama yaşları 80 olan komutanların başvurularının bekletilmesi artık adil yargılanma ilkesinin ihlali ötesinde, bizzat AYM geciktirmesi ile yaşam hakkı ihlaline dönüşmüştür. 28 Şubat kumpas davası mağduru hükümlü komutanlar, aileleri, avukatları ve kamuoyu ‘daha kaçının ölmesini bekliyorlar’ sorusunu sormakta, ‘AYM karar vermek için daha bekliyor’ diye haykırmaktadır.”