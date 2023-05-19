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Son dakika... Anıtkabir'de yoğun ilgi: Kemal Kılıçdaroğlu 19 Mayıs'ta Ata'nın huzuruna çıktı

Son dakika haberi... CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Anıtkabir'i ziyaret etti. Aslanlı Yol'dan yürüyen Kemal Kılıçdaroğlu'na gençlerin ağırlıklı olduğu yurttaşlar yoğun ilgi gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.05.2023 - 15:54
Son dakika... Anıtkabir'de yoğun ilgi: Kemal Kılıçdaroğlu 19 Mayıs'ta Ata'nın huzuruna çıktı
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Tüm yurtta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlanıyor.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Anıtkabir'de Ata'nın huzuruna çıktı.

Kılıçdaroğlu'na cumhurbaşkanı yardımcısı adayı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da eşlik etti.

KILIÇDAROĞLU'NA YOĞUN İLGİ

Aslanlı Yol'dan yürüyen Kemal Kılıçdaroğlu'na gençlerin ağırlıklı olduğu yurttaşlar yoğun ilgi gösterdi. 

Gençler Kılıçdaroğlu'na ulaşmaya çalışarak, 'dedem' diye seslendi. Yurttaşların 'Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu' sloganı atması dikkat çekti.

Anıtkabir'i ziyaret ederken Kemal Kılıçdaroğlu ile karşılaşan yurttaşlar İzmir Marşı'nı söyledi. 


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