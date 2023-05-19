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Kılıçdaroğlu katılmayı kabul etmişti: Uğur Dündar'dan 'Babala TV' analizi

Duayen gazeteci Uğur Dündar, CHP lideri ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Babala TV'ye çıkmasıyla ilgili dikkat çeken bir yorumda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.05.2023 - 14:29
Kılıçdaroğlu katılmayı kabul etmişti: Uğur Dündar'dan 'Babala TV' analizi
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Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Oğuzhan Uğur'un sunduğu YouTube kanalı Babala TV'de yayımlanan seçim özel programına katılması bekleniyor. 

Son olarak duayen gazeteci Uğur Dündar, bir televizyon yorumcusu olarak konuya ilişkin analizde bulundu.

"HATIRLATMAK İSTEDİM..."

Twitter'dan bir mesaj paylaşan Dündar, şu ifadeleri kullandı:

"Kemal Bey, teke tek tartışmalarda, kendisini kolayca tuş edeceğini düşünüp saldıranları, ters yumruk aldıktan sonra gideceği köşeyi şaşıran boksörlere çevirir!.. Geçmişte bu tür tartışmaları yönetmiş biri olarak hatırlatmak istedim."


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