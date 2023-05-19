Son dakika... Kemal Kılıçdaroğlu-Ümit Özdağ görüşmesi sona erdi: 'Kısa zaman içinde kamuoyuyla görüşlerimizi paylaşacağız'

Yayınlanma: 19.05.2023 - 14:51

Güncelleme: 19.05.2023 - 16:45

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna 9 gün kala; Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ Ankara'da bir araya geldi.

İki isim 13.32 itibarıyla Zafer Partisi Genel Merkezi'nde toplandı. Ümit Özdağ Kılıçdaroğlu'nu kapıda karşıladı. Kılıçdaroğlu'na CHP Sözcüsü Faik Öztrak eşlik etti.

Merakla beklenen görüşme saat 14.50 civarında sona erdi.

İki lider lider görüşme sonrası açıklamalarda bulundu.

"SAYIN GENEL BAŞKAN ARKADAŞLARIYLA GÖRÜŞECEK"

CHP lideri ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, toplantı sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Genel Başkan ve arkadaşları bizleri kabul ettiler. Kendileriyle gayet güzel, verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Türkiye'nin sorunlarını, dünya sorunlarını masaya yatırdık, değerlendirmelerde bulunduk. Aynı zamanda ben Sayın Genel Başkan'la Millet İttifakı'nın liderlerinin görüşlerini, yaptığımız çalışmaları, ortak mutabakat metni konusundaki düşüncelerimizi, anayasa değişikliği ile ilgili düşüncelerimizi konuştuk. Bazı sorular da sordu Sayın Genel Başkan. Olabildiğince ayrıntılı şekilde bilgilendirdim. Türkiye'nin demokrasiye ihtiyacı var, dayanışmaya ihtiyacı var. Var olan sorunlarını aşmaya ihtiyacı var. Bu çerçevede Sayın Genel Başkan, arkadaşlarıyla görüşecek. Biz kendi düşüncelerimizi bütün ayrıntılarıyla Sayın Genel Başkan'a aktardık. Teşekkür ederim."

"TÜRK KAMUOYUYLA GÖRÜŞLERİMİZİ PAYLAŞACAĞIZ"

ATA İttifakı ortağı ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise şöyle konuştu:

"Biz de Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'na ve heyetine teşekkür ediyoruz ziyaretleri için. Bazı sorularımız vardı, onları sorduk. Ayrıntılı olarak cevaplar aldık ve aldığımız cevaplar çerçevesinde, yetkili kurullarımızda değerlendirmeler yapacağız. Tabii ATA İttifakı'nı oluşturan diğer siyasi partilerin genel başkanlarıyla ve Sayın Sinan Oğan'la bu toplantıdan önce değerlendirme yapmıştık. Sonrasında tekrar yine değerlendirme yapacağız. Ve kısa zaman içinde Türk kamuoyuyla görüşlerimizi paylaşacağız. Ben de tekrar Sayın Genel Başkan'a ziyaret için teşekkür ediyorum."

İki liderin açıklamasının ardından genel merkez önünde "Birleşe birleşe kazanacağız" sloganları atıldı.

ÖZDAĞ GÖRÜŞMEYİ KENDİSİ DUYURMUŞTU

14 Mayıs seçimlerinde yüzde 5,17 ile yaklaşık 3 milyon oy alan ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın hangi ittifakı destekleyeceği merak konusu olurken önceki akşam Flash Haber TV canlı yayınında dikkat çeken açıklamalarda bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kılıçdaroğlu ile görüşeceğini kendisi duyurmuştu.

Özdağ, "Muhtemelen biz, Sinan Bey, Kemal Bey birlikte görüşeceğiz. Kemal Bey, bizim koyacağımız fikirler dizisini altılı masayla görüşecek" demişti.

Sinan Oğan da Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Yardımcısı Feramuz Üstün ile Ankara'da görüşmüştü. Oğan, New York Times'a verdiği mülakatta "Cumhurbaşkanı yardımcısı olmak varken neden bakan olayım?" demişti.

OĞAN KARARINI BUGÜN AÇIKLAYABİLİR

Öte yandan Cumhurbuşkanlığı ilk tur seçimlerinde yüzde 5,17 oy alan Sinan Oğan, ikinci tura ilişkin alacağı kararı bugün açıklayabilir.

Daha önce Twitter hesabından bir paylaşım yapan Habertürk sunucusu ve gazeteci Kürşad Oğuz, Oğan ile telefonda görüştüğünü belirterek kararın 19 Mayıs'ta açıklanacağını öne sürmüştü.

KILIÇDAROĞLU OĞAN'I ARAMIŞTI

14 Mayıs akşamı Kılıçdaroğlu, Oğan'ı telefonla arayarak aldığı oy oranı için tebrik etmişti.

Daha sonra söz konusu görüşmenin detaylarını anlatan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "O görüşme gayet olumlu bir görüşmeydi. Sayın genel başkanımız (Oğan'ı) tebrik etti" diye konuşmuştu.