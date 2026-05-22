Son dakika... Ankara'da hareketli saatler: Özgür Özel, CHP MYK'yi yeniden toplantıya çağırdı

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP kurultay davası için "mutlak butlan" kararı verdi.

Karara göre, CHP'nin 47 yıl sonra birinci parti olmasını sağlayan Özgür Özel ile yönetimi tedbiren görevden uzaklaştırılırken, Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetimini yeniden göreve gelecek.

CHP dün ilk açıklamasında, "Kararı tanımıyoruz" dedi, MYK dün olağanüstü toplandı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk açıklaması "Hayırlı olsun" oldu.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN YENİ HAMLE: MYK YENİDEN TOPLANIYOR

Son olarak, CHP'den yeni bir hamle daha geldi.

CHP lideri Özgür Özel, partisinin MYK'sini yeniden toplantıya çağırdı.

CHP'Lİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLARI İLE GÖRÜŞECEK

Özel, saat 11.00'de de CHP'li büyükşehir belediye başkanları ile görüşecek.