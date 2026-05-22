Son dakika... Ankara'da 'mutlak butlan' hareketliliği: CHP saat verdi, çağrı yaptı!

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi’nin, CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan 38. Olağan Kurultayı’nın “mutlak butlan” ile sakatlandığı gerekçesiyle iptaline karar vermesinin ardından CHP yönetimi dün olağanüstü toplandı.

Kararın ardından parti içinde ve muhalefet cephesinde peş peşe açıklamalar gelirken, CHP'deki hareketlilik de sürüyor. Demokrasi darbesine tepkiler artarak devam ediyor.

CHP'DEN YURTTAŞLARA 'SAAT'Lİ ÇAĞRI

Son olarak CHP'den bu akşam için kritik bir hamle geldi.

CHP'nin resmi X (eski adıyla Twitter) hesabı, yurttaşları bu akşam saat 20.30'da CHP Genel Merkezi'ne çağırdı.

Sosyal medyadan yapılan çağrıda, "Partimize, irademize sahip çıkıyoruz! Bugün saat 20.30'da Genel Merkezimizde, baba ocağımızda buluşuyoruz" denildi.

