Son dakika... Ankara Tren Garı Katliamı'na ilişkin kritik gelişme: Emniyet personeli hakkında 'soruşturma izni verilmemesi' kararı kaldırıldı!

Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesi, Gaziantep Valiliği’nin, 10 Ekim Ankara Tren Garı katliamına ilişkin, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü personeli hakkında “soruşturma izni verilmemesi” kararını kaldırdı.

ARTIK SORUŞTURMA AÇILABİLECEK

Bu kararla dönemin Gaziantep İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Terörle Mücadele Şube Müdürü ve Terörle Mücadele Şube Müdür Yardımcısı hakkında soruşturma açılabilecek.

KATLİAMIN ÜZERİNDEN 10 YIL GEÇTİ

Ankara Tren Garı Meydanı'nda 10 Ekim 2015 tarihinde 103 kişinin hayatını kaybettiği IŞİD terör saldırısının üzerinden 10 yıl geçti.

Saldırıyla ilgili Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde yıllardır süren dava dosyasından ise Temmuz 2024'te karar çıktı.

Tutuklu sanıklar Yakup Şahin, Hakan Şahin, Resul Demir, İbrahim Halil Alçay, Hacı Ali Durmaz, Erman Ekici, Talha Güneş, Hüseyin Tunç ve Metin Akaltın insan öldürme suçundan 101'er kere ağırlaştırılmış müebbet, öldürmeye teşebbüs suçundan da 379'ar kere 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Hakkında dava açılan 26 sanıktan 16 kişi ise halen firari durumda. Bu kişilerin de IŞİD üyesi oldukları tahmin ediliyor. Saldırı ile ilgili ihmali olduğu yönünde tespitler yapılan bazı kamu görevlileri hakkında ise soruşturma izni çıkmamıştı.

GAR KATLİAMINDA HEDEF ALINAN MİTİNG NEYDİ?

Saldırı öncesinde, AKP'nin tek başına iktidarı kaybettiği 7 Haziran 2015 seçimlerinin ardından Türkiye çatışmalı bir sürece girmişti. İktidar çözüm sürecini rafa kaldırmış, bir yandan IŞİD diğer yandan PKK'nın saldırıları artmış, askeri operasyonlar da yeniden başlamıştı.

Bu süreçte sivil toplum örgütleri Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) , Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Türk Tabipleri Birliği (TTB) 10 Ekim 2015 tarihinde Ankara Sıhhiye Meydanı'nda "Savaşa inat. Barış hemen şimdi. Barış, emek, demokrasi" sloganıyla bir miting düzenleme kararı aldı.

Ankara Valiliğinden alınan izinle yapılması planlanan mitinge katılacaklar için toplanma alanı olarak Ankara Tren Garı Meydanı belirlendi.

GAR'DAKİ KATLİAM NASIL GERÇEKLEŞTİ?

IŞİD'e Adıyaman'daki Dokumacılar grubu üzerinden katılan Yunus Emre Alagöz ile kimliği tespit edilemeyen yabancı uyruklu IŞİD üyesi, Gaziantep'teki hücre evinden 9 Ekim 2015 gecesi yola çıktı. Canlı bombaları taşıyan aracı IŞİD'in Gaziantep sorumlusu Yunus Durmaz'ın yardımcısı Halil İbrahim Durgun kullanırken önünde de Yakub Şahin'in kullandığı bir araç ona eskortluk yapıyordu. Durgun ve Şahin, IŞİD üyelerini Ankara'ya bırakarak geri döndü.

Ve iki IŞİD üyesi, Gar Meydanı'na gelerek saat 10.04'te üç saniye aralıkla üzerlerindeki bombaları patlattı. Saldırı sırasında ikisi çocuk 100 kişi hayatını kaybetti, 20'si çocuk 391 kişi yaralandı. Yaralanan üç kişi ise daha sonra hayatını kaybetti.

FİRARİ SANIKLARLA İLGİLİ DURUM NE?

Gar katliamı davasında IŞİD üyesi oldukları tahmin edilen 16 kişi halen firari durumda. Bunlar arasında IŞİD'in bir dönem Türkiye sorumlusu olan İlhami Balı, yöneticiler Deniz Büyükçelebi ve Edremit Türe ile HDP Mersin ve Adana il binalarına bombalı saldırıların faili Savaş Yıldız da bulunuyor. Haklarında yakalama kararı bulunan 16 sanık, bu süreçte yakalanamadı. Savcı, bu sanıkların dosyasının ayrılmasını istedi.

ANAYASA MAHKEMESİ GAR KATLİAMINDAKİ İHMAL İÇİN NE DEDİ?

Anayasa Mahkemesi (AYM), bugüne kadar Gar katliamında kamu görevlilerinin ihmaline ilişkin dosyanın kapatılmasıyla ilgili herhangi bir ihlal kararı vermedi. AYM'nin aldığı son kararda, katliamın mağdurlarının yaptığı bireysel başvuru usulü gerekçeleriyle reddedildi. İç hukuk yollarının tüketilmesi nedeniyle kamu görevlilerinin ihmaline ilişkin süreç bundan sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi üzerinden devam edecek.