Son dakika... Ankara'da dikkat çeken ziyaret: Mansur Yavaş, Meral Akşener'le görüşecek

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş ile İYİ Parti lideri Meral Akşener bugün bir görüşme gerçekleştirecek.

cumhuriyet.com.tr
11 Nisan 2022 Pazartesi, 11:06
Son dakika... Ankara'da dikkat çeken ziyaret: Mansur Yavaş, Meral Akşener'le görüşecek
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bugün İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret edecek. İki isim saat 12.00'de İYİ Parti Genel Merkezi'nde bir araya gelecek. Akşener ve Yavaş'ın görüşmenin ardından bir açıklama yapması bekleniyor.

KULİSLER HAREKETLENMİŞTİ

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, geçen hafta katıldığı FOX TV canlı yayınında cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Mansur Yavaş’ın adaylığını destekleyeceklerine dair açıklama yapmıştı.


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