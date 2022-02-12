Son dakika... Ankara'da tarihi görüşme: Muhalefet liderleri buluşuyor
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, bugün ilk kez bir çalışma yemeğinde buluşacak.
Muhalefet partilerinin liderleri bugün Ankara'da 'çalışma yemeğinde' bir araya geliyor. Liderlerin "yuvarlak masa" toplantısında ana gündem maddesinin "güçlendirilmiş parlamenter sistem" çalışması olmasının yanı sıra, seçimlere yönelik iş birliği, seçimin kazanılması halinde "parlamenter sisteme geçiş" süreci planlaması ve cumhurbaşkanı adayının nasıl belirleneceği olması bekleniyor.
Liderler, Çankaya Belediyesi'nin Ahlatlıbel Tesisleri'nde bir araya gelecek.
CUMHURBAŞKANI ADAYI GÜNDEMDE YOK
Öte yandan, muhalefet liderlerinin bir araya geldiği toplantıda cumhurbaşkanı adayının kim olduğunun belirlenmesinin söz konusu olmadığı kaydedildi.
Liderlerin ne zaman açıklama yapacağı ve açıklamada neler yer alacağı konusunda kulislerde henüz bir bilgi yok.
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