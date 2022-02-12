Son dakika... Ankara'da tarihi görüşme: Muhalefet liderleri buluşuyor

12 Şubat 2022 Cumartesi, 18:05

Muhalefet partilerinin liderleri bugün Ankara'da 'çalışma yemeğinde' bir araya geliyor. Liderlerin "yuvarlak masa" toplantısında ana gündem maddesinin "güçlendirilmiş parlamenter sistem" çalışması olmasının yanı sıra, seçimlere yönelik iş birliği, seçimin kazanılması halinde "parlamenter sisteme geçiş" süreci planlaması ve cumhurbaşkanı adayının nasıl belirleneceği olması bekleniyor.

Liderler, Çankaya Belediyesi'nin Ahlatlıbel Tesisleri'nde bir araya gelecek.

CUMHURBAŞKANI ADAYI GÜNDEMDE YOK

Öte yandan, muhalefet liderlerinin bir araya geldiği toplantıda cumhurbaşkanı adayının kim olduğunun belirlenmesinin söz konusu olmadığı kaydedildi.

Liderlerin ne zaman açıklama yapacağı ve açıklamada neler yer alacağı konusunda kulislerde henüz bir bilgi yok.