Son dakika: Bir yüklü zam da LPG'ye
Ekimde 93 kuruş zamlanan LPG'ye yaklaşık 48 kuruşluk zam daha gelmesi bekleniyor. Kesin rakamın gün içinde netleşmesi bekleniyor. Zam pompa fiyatına bu gece ya da yarın gece yansıyacak.
Uluslararası fiyatlar ve dolar/TL kurundaki artışlar nedeniyle akaryakıtta zam yağmuru devam ediyor.
Ekim ayında toplamda 93 kuruş zamlanan otogazda yaklaşık 48 kuruşluk zam beklentisi oluştu.
Sözcü'nün akaryakıt sektörü kaynaklarından edindiği bilgiye göre, zam miktarı ve zammın pompa fiyatına bu gece mi yoksa yarın gece mi yansıyacağı gün içinde belli olacak.
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