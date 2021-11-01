Son dakika: Doğalgaz ve otogazın ardından alkole de zam
Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, alkole bugün itibarıyla zam geldiğini açıkladı. Öte yandan, sabah saatlerinde otogaz ve doğalgaz için de zam haberleri gündeme gelmişti.
Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından alkole zam geldiğini açıkladı.
"Alkol zammı hayırlı olsun" diyen Aybaş, bira markalarına gelen zamlara dair bir liste paylaştı. Aybaş, "İthal ürünlerde zam geçişi diğer firmaların ithal ürünlerinede önümüzdeki günlerde zam geçişi bekleniyor. Umarım gelmez" ifadelerini kullandı.
İşte Aybaş tarafından paylaşılan zam listesi:
ART ARDA ZAMLAR
Öte yandan bugün, Doğalgaz fiyatlarına yine zam gelmişti. Bugünden itibaren geçerli olacak yeni tarifeye göre; sanayi abonelerine yüzde 48, elektrik amaçlı tarifeye ise yüzde 46 zam yapılmıştı.
Ayrıca, ekim ayında toplamda 93 kuruş zamlanan otogazda yaklaşık 48 kuruşluk zam bekleniyor.
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