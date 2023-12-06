Son dakika... Erdoğan'dan yeni 'asgari ücret' açıklaması

Yayınlanma: 06.12.2023 - 19:10

Güncelleme: 06.12.2023 - 19:27

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Saray’daki Kabine Toplantısı sona erdi.

Toplantının gündeminde Gazze'deki son durumun yanı sıra enflasyonla mücadele, yeni asgari ücret gibi ekonomi başlıkları da konuşuldu. Toplantının ardından Erdoğan açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

* Tel Rıfat başta olmak üzere teröristlerin kümelendiği sınırımıza yakın alanları da eninde sonunda güvenli hale getireceğiz. Türkiye'nin güneyinde, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde bir terör yapılanmasına kesinlikle izin vermeyeceğiz.

* Terör örgütünü yeniden canlandırma gayretlerinin farkındayız. Bir gece ansızın gelerek tüm bu senaryoları yırtıp atmaktan çekinmeyiz. Terörü kaynağında yok ediyoruz. Teröristlerin kümelendiği her yeri temizliyoruz.

* İklim değişikliğinin olumsuz etkilerine giderek daha çok maruz kalıyor. Türkiye, iklim krizinin can yakıcı sonuçlarını en çok hisseden devletlerin başında geliyor.

ENFLASYONLA MÜCADE

* Hem içerde hem de küresel düzeyde belirlediğimiz hedeflere doğru yürüyüşümüzü kararlılıkla sürdürüyoruz. Hiçbir geçici sıkıntı hiçbir karanlık oyun bize engel olamayacak. Günlük hayattaki sıkıntıları aşarak karamsarlıkları darmadağın ediyoruz. Hiçbir ekonomik, mantıki ve ahlaki temeli olmayan fiyatlandırma davranışları yerini rasyonel fiyatlamalara bırakmaya başladı. Enflasyonu da yavaş yavaş kontrol altına alıyoruz.

* 2023'ün ilk 9 aylık döneminde yüzde 4,6'lık büyüme kaydettik. Kaliteli ve sürdürülebilir büyüme hedefimizde en küçük bir sapma yoktur. Önümüzdeki yılı dengeleri yeniden sağlamlaştırma dönemi olarak görüyoruz.

ÇALIŞANLARA 5 BİN TL İKRAMİYE

* Çalışan emeklilere de 5 bin TL'yi süratle hesaplarına yatıracağız.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI

* Yılbaşında ekonomik dengeyi sarsmayacak, çalışanlarımızın kayıplarını giderecek bir asgari ücret belirleyeceğiz. İşçilerimizin onayını alacak, işverenlerimizi de yormayacak ve istihdama zarar vermeyecek bir asgari ücret seviyesi hedefi ile süreç yönetilecek.

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