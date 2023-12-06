Erdoğan Miçotakis ile bir araya gelecek... PASOK milletvekili Ahmet: 'Azınlık hakları için çözüm istiyoruz'

Yayınlanma: 06.12.2023 - 17:28

Güncelleme: 06.12.2023 - 17:28

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yarın Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Atina'da bir araya gelecek.

En son eylül ayında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için gittikleri New York'ta bir araya gelen Erdoğan ve Miçotakis'in görüşmesi, iki ülkenin ilişkileri için kritik bir adım olarak görülürken Yunan medyasına göre ziyaret için ülkede 3 bin polis görevlendirildi. Görüşmede, ikili ilişkilere dair pek çok konunun ele alınması bekleniyor.

Erdoğan, Yunanistan gazetesi Kathimerini'ye yaptığı açıklamada, "Karşılıklı yarar sağlayan bir yaklaşımla, kazan-kazan anlayışıyla Atina'ya gideceğiz" demişti.

Yunanistan Parlamentosu PASOK Partisi Rodop İli Milletvekili İlhan Ahmet, görüşme öncesi Cumhuriyet'e konuştu.

'GÖÇ İÇİN ORTAK TEKLİF SUNULMALI'

Ahmet, Erdoğan’ın Atina ziyaretini, Türkiye ile Yunanistan arasında olumlu yönlü ikili ilişkilerin ve Türk Yunan dostluğunun geliştirilmesi, azınlık hakları konusunda çözüme yönelik adımların atılacağı bir fırsat olarak gördüğünü söyledi.

İki ülke arasında tartışma konusu olmaya devam eden göç meselesine değinen Ahmet, "Yasadışı göçmen konusunda Türkiye ve Yunanistan, en ağır yükü kaldıran iki ülke. Komşu iki ülkenin bu konuda ortak menfaatleri var. Bu bakımdan Türkiye ve Yunanistan yasal, ahlakî ve insani değerler açısından birlikte çalışmalı ve Avrupa Birliği’ne ortak bir çözüm teklifi sunmalı" diye konuştu.

Doğu Akdeniz üzerindeki tartışmaları da değerlendiren Ahmet, Akdeniz’in enerji kaynakları ve güvenliğinin, uluslararası anlaşmalar ile NATO çerçevesinde düşünülmesi ve çözümün bu çerçevede aranması gerektiğini ifade etti.

KIBRIS'TA 'HALKLARIN MENFAATİ' VURGUSU

İki ülke arasındaki en önemli tartışma noktalarından olan Kıbrıs konusunda ise görüşmelerin yeniden başlatılmasının önemine dikkat çeken PASOK milletvekili şöyle konuştu:

"Kıbrıs konusunda Birleşmiş Milletler kararları çerçevesinde ve uluslararası hukuk alanında halkların menfaatine yönelik en iyi çözümün getirilmesini yürekten istiyoruz. Ortak çıkarları ilgilendiren bölgesel ve uluslararası konularda çözüme yönelik güven arttırıcı toplantıların ve siyasi istişarelerin yeniden başlaması faydalı olacaktır."

'AZINLIKLAR DOSTLUK İÇİN ÇALIŞACAK'

İlhan Ahmet Erdoğan'ın ziyaretinin ise Yunanistan'daki siyasi parti ve toplumsal muhalefet tarafından farklı tepkilerle karşılandığını belirtti.

Ahmet, "Biz, Batı Trakya’da yaşayan Azınlık toplumu ve onların temsilcisi olarak Türk-Yunan dostluğu yönünde çalışmaya devam edeceğiz. Bu atmosferde, azınlık hakları konularında çözüme yönelik adımlar atılmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.