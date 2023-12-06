Ergün Atalay'dan Erdoğan'a asgari ücret itirazı: 'Önce enflasyonu durdurun'

Yayınlanma: 06.12.2023 - 15:26

Güncelleme: 06.12.2023 - 15:55

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'ı ziyaret etti.

CHP heyeti ve Ergün Atalay ortak basın açıklaması yaptı.

Atalay, fiyatlardaki artışın devam ettiği sürece asgari ücrete tek zam yapılmasının doğru olmadığını belirtti.

"BİR KERE GÖRÜŞMEK DOĞRU DEĞİL"

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'ın sözlerini şöyle sürdürdü:

"Niye asgari ücret yılda iki kere görüşülüyor? Ekonomik şartlar iyi gitmediği için, alım gücünün biraz toparlanması için yapılan bir şey. Enflasyonu durdursunlar; ete, süte, kiraya zam gelmesin. Asgari ücreti konuşmanın da bir anlamı yok o zaman. Ama artışlar sürdüğü sürece bunu bir kere görüşmek doğru bir şey değil."

"ASGARİ ÜCRETLİLERİN YÜZDE 99'U ÖRGÜTSÜZ"

Pazartesi günü asgari ücret görüşmeleri başlayacak. Bizi ilk defa komisyonda 4 tane işçi temsil edecek. Sürecin tamamını arkadaşlarım yönetecek. Ben bugüne kadar ücretle ilgili hiçbir şey konuşmadım. Pazarlık açlık sınırından olmaz. Ülkedeki çalışma şartları ortada. Asgari ücretli ve emeklinin alım gücü ortada. Asgari ücretlilerin yüzde 99'u örgütsüz. Bunların zor şartlarda geçindiğini herkes biliyor."

"GERİ ADIM ATILMASINI BEKLİYORUZ"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Taşçıer, şunları kaydetti:

"Bugün enflasyon ortamında Merkez Bankası'nın bağımsız olmadığı, TÜİK'in bağımsız olmadığı bir ortamda asgari ücretle ilgili bir rakam belirtmek sadece bir sayıdan ibaret. Bundan 2 yıl önce asgari ücret 2 bin 800 TL civarındayken vatandaşın alım gücü daha yüksekken bugün alım gücü geri alınıyor. CHP olarak asgari ücreti rakamlar üzerinden tartışmanın işçinin-emekçinin insan onuruna yaraşabilir bir gelir elde etmesini sağlamayacağını ifade ettik. Pazartesi gününden itibaren yapılacak görüşmelerde yılda bir kez zam kararından geri adım atılması gerektiğine inanıyoruz."

"TEK ZAMLA BU İŞ BİTER"

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile asgari ücrete yapılacak tek zammın yeterli olacağını ifade etmişti.

Erdoğan asgari ücrete ilişkin, "Asgari ücret artışı zaten biliyorsunuz yıl içinde bir kezdir. Bir kez verilecek zamla bu iş biter" şeklinde konuştu.