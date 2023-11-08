Son dakika... Aysel Tuğluk serbest bırakıldı

Yayınlanma: 08.11.2023 - 19:11

Güncelleme: 08.11.2023 - 19:11

Eski HDP Milletvekili Aysel Tuğluk, Çağlayan Adliyesi'nde çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

Tuğluk, evine giden polisler tarafından 2012 tarihli bir soruşturma gerekçe gösterilerek gözaltına alınmıştı.

Tuğluk'a gözaltı kararı Özgürlükçü İçin Hukukçular Derneği'nin (ÖHD) sosyal medya hesabından şu ifadelerle duyurulmuştu:

"Aysel Tuğluk, evine giden polisler tarafından 2012 tarihli bir soruşturma gerekçe gösterilerek gözaltına alınmış olup Çağlayan adliyesine götürülmektedir. Demans hastası olması sebebiyle hakkında infaz erteleme kararı verilen Aysel Tuğluk’a karşı yargı tacizi devam ediyor!"

BİR YIL ERTELENMİŞTİ

Tuğluk hakkındaki 10 yıllık hapis cezasının infazı, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sağlık nedeniyle bir yıl süreyle ertelenmişti.