İtalyanlar duyurdu: Napoli bir Fenerbahçeliyi daha istiyor!

Yayınlanma: 16.10.2023 - 22:18

Güncelleme: 16.10.2023 - 22:18

Napoli'nin Ferdi Kadıoğlu'nu takibini sürdürdüğü iddia edildi.

Corriere dello Sport'tun haberine göre, Serie A'nın son şampiyonu Napoli, geçtiğimiz yaz transfer döneminde de girişimde bulunduğu milli futbolcu için Konya'ya gözlemci gönderdi.

Konya'da oynanan maçta Letonya'ya karşı 45 dakika görev alan Ferdi Kadıoğlu ikinci yarının başında yerini Zeki Çelik'e bırakmıştı.

24 yaşındaki defans oyuncusu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 12 maçta 1'er gol ve asist kaydetti.

Napoli, daha önce Fenerbahçe'den Eljif Elmas ve Kim Min Jae'yi transfer etmişti.