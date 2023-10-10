Son dakika... Kılıçdaroğlu 'tezkere' kararını açıkladı... Bahçeli'ye çok sert yanıt!

Yayınlanma: 10.10.2023 - 13:37

Güncelleme: 10.10.2023 - 14:19

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.

GEZİ TUTUKLULARI MESAJI!

Kılıçdaroğlu'nun açıklamarından satır başları şöyle:

"Gezi tutukluları haksız yere hapiste tutuluyor. Adaletin çürüdüğünü, bugünkü parlamentonun bu çürümeye bir anlamda katkı verdiğini, yürütme organının ise bu çürümede ana aktör olduğunu artık hepimiz biliyoruz.

"BU PARAYLA 20 SİMİT ALABİLİYORSUNUZ"

İster markete gidin ister bakkala gidin, nereye giderseniz ekonominin canınızı yaktığını görüyorsunuz. Türk Lirası'nın hiçbir değeri kalmadı. Türkiye borç para buldu diye sevinen bir ülke durumuna geldi. Gidiyorsunuz Körfez ülkelerine ama para bulamıyorsunuz. En büyük banknot 200 lira. Siz bu para ile 20 simit alabiliyorsunuz. İşte paranın değeri.

Hayat pahalılığı her eve yansıyınca öğrencilere de yansımış oluyor. Bir yıldır barınma sorununu çözemediler. Öğrencilerin başka yerlere mahkûm olmasını istiyorlar çünkü.

"ÇALIŞANI CEZALANDIRAN BİR MODEL İNŞA ETTİLER"

Emekliler için artık bir şey söylemeyeceğim, çünkü onlar için söylediğimi diğer hiçbir parti başkanı söylememiştir. Şimdi yine ısrar ettik, emekliler geçinemiyorlar diye. emekliye sonunda 5 bin lira ikramiye vereceğiz dediler. Ama çalışan emekliye vermeyeceğiz dediler. İlk kez tarihimizde emekliler ayrışmaya tabii tutuldu. Hiç sormuyorlar 'Emekli niye çalışıyor?' Bu adam geçinemiyor. Çalışanı cezalandıran bir modeli inşa ettiler.

"YABANCI ASKERLER KİM?"

Önümüzde bir tezkere var, 'Terörle mücadele edeceğiz' diyorlar. Hiçbir zaman terörle mücadelenin karşısında olmadık. Elbetteki terörle mücadele konusunda verilecek her yetkiye 'evet' deriz; ama anlamadığım bir şey var. ‘Yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye’de bulunması’ diyor. Birinci sorum Bahçeli’ye partinin adı Milliyetçi Hareket Partisi, MHP olarak bu tezkereye evet diyeceğini söylüyorsun, yabancı asker postallarının Türkiye topraklarını çiğnemesine 'evet' diyor musun demiyor musun? Bu kadar açık.

Asla ve asla yabancı askerlerin Türkiye'ye gelmesini istemiyorum. Bahçeli'ye ikinci sorum; kim bu yabancı askerler? Kimi davet edeceksiniz?

Bu ülkede terörle mücadeleyi TSK verdi, polislerimiz verdi. Binlerce şehidimiz var, bir tane yabancı asker gelmedi. Şimdi beyefendiler 'Yabancı askerleri davet edeceğiz' diyor. Kim bunlar? 'Milliyetçiyim' diyorsan sen de 'hayır' diyeceksin.

"TÜRKİYE CUMHURİYET DEVLETİ BU DURUMA HİÇ DÜŞMEMİŞTİ"

Öyle bir noktaya geldi ki; helikopterimiz düşürülür yabancılardan duyarız. Karadeniz’de gemimiz basılır yabancılardan duyarız. SİHA’mız düşürülür onu da yabancılardan duyarız. Ne demek bu? Gemin basılacak gıkın bile çıkmayacak. Türkiye Cumhuriyeti devleti bu duruma hiç düşmemişti.

"BATSIN SİZİN MİLLİYETÇİLİK ANLAYIŞINIZ"

Milliyetçiliği arıyorsan Kıbrıs’ın Beş Parmak Dağlarına bakarsın. Bakın yine milliyetçilikten söz edeyim, Akkuyu Nükleer Santrali. Rusların, limanı verdik, bizim topraklarda yapılıyor. CEO’su ne diyor? ‘Biz başka bir devletin topraklarında bu santrali kendimiz için inşa ediyoruz. Bu nükleer santral Rusya’ya aittir. Bu başka bir ülkenin topraklarında bulunan kendi santralimizdir.’ Lima konusunda da bir Rus yönetici, ‘Burası bizim limanımız. Burası tam organize bir gümrük bölgesi. Buraya sadece Rusya Federasyonu’ndan değil, dünyanın farklı ülkelerinden de gemi alıyoruz.’ Yap işlet sahip ol yapısı! Bunlara sormak isterim, Bahçeli’ye de sormak isterim; bu mudur milliyetçilik? Kendi toprağını, limanını başka bir devlete veriyorsun, o bölgede bir tek TC vatandaşı bile giremiyor. Batsın sizin milliyetçilik anlayışınız."