Son Dakika... Bahçeli'den AKP'li Mahir Ünal'a sert sözler: 'Cumhuriyet'in Türk kültürüne, diline ve düşünme setlerimize zarar verdiğini iddia edenler...'

25 Ekim 2022 Salı, 10:59

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, grup toplantısında açıklama yaptı. İsim vermeden AKP'den istifa eden Ahmet Eşref Fakıbaba’yı hedef alan Bahçeli, “Siyasi muhitler arası sürekli göçenlerle işimiz olmaz. Biz bakacak yüze basmayız, bastığımız yüze asla bakmayız” dedi.

Öte yandan Kahramanmaraş Uluslararası 8. Kitap ve Kültür Fuarı’nda konuşan AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Cumhuriyeti ve Harf Devrimi'ni hedef alan ifadeler kullanmıştı. Bahçeli konuşmasında yine isim vermeden AKP'li Ünal'ın ifadelerine ilişkin "Cumhuriyet'in Türk kültürüne, diline ve düşünme setlerimize zarar verdiğini iddia edenler talihsiz, tarifsiz ve temelsiz yanlışın pençesindedirler..." dedi.

Bahçeli'nin açıklamaları şöyle:

"Aday o mu olacak bu mu olacak sorusuna cevap aranıyor. Ismarlama anketler yayınlanıyor. Zillet partileri susuz vadide küreksiz tekne ile mesafe almaya çalışıyor. Buna da uyum diyorlar. Yabancı ülkelerde Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı'nı yüzleri kızarmadan şikayet sırasına giriyorlar. Cumhur İttifakı'nın adayı belli kararı nettir. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tecrübesi ile gündeme taşınan isimlerle mukayesesi izanın ve insafın ayaklar altına alınmasıdır. Ankara'yı yavaşlatması yetmiyormuş gibi Türkiye'nin hızını da yavaşlatmak için umut olarak takdimi hangi mahkumiyete hizmettir? Kadından imam olmaz ben başbakan olacağım diyen malum siyasetçinin yeniden kulisleri kaynatması fırsatçılık değil midir? Bunun bir başka adı da yenemeyeceksen yıprat taktiğidir.

KILIÇDAROĞLU'NU HEDEF ALDI

Kılıçdaroğlu 'Bir de şu Kılıçdaroğlu'nu deneyelim' demiş. Kılıçdaroğlu hayal kırıklığına mahkum olacak. Cumhurbaşkanlığı yapboz tahtası değil, staj yapma yeri değildir el avuç açmakla oturulacak bir makam değildir. Kılıçdaroğlu boş hayallerinin peşinden koşmaktan vazgeçme. Türkiye'nin karşısına dikilen bir şahsa adam denilir mi? Kılıçdaroğlu açık açık adayım diyemiyor veya adayını ilan edemiyor. Sayın Kılıçdaroğlu cesaretin varsa milletimizin huzuruna çık adaylığını ilan et açıkla da Türk milleti seni tartıya alsın bakalım kilon kaçmış çapın nasılmış? Kılıçdaroğlu, 'Başörtüsünü ben çözdüm' demiş neden kanuni düzenlemeye ihtiyaç duydun?''

"TSK KİMYASAL SİLAH KULLANDI" İDDİASINA TEPKİ

Türk askerine düşmanlık düşmana askerliktir. Türk askerine suçlamalarda bulunanlar kansızlardır.

"TTB KAPATILSIN" ÇAĞRISI

Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB) kapısına kilit vurulmalı. Türk düşmanı bir birliğin başında Türk yazılamaz. Türk Tabipleri Birliği Başkanı'nın Türk vatandaşlığından çıkarılması vatansız ve ülkesiz olmaya mahkum edilmesi akla en yakın yollardan birisidir.''

MAHİR ÜNAL'A SERT TEPKİ

Cumhuriyet’in Türk kültürüne, Türk diline, düşünme setlerimize zarar verdiğini iddia edenler talihsiz, tarifsiz ve temelsiz bir yanlışın pençesindedir. Önyargıların hükmüyle, ideolojik katılıklarla Cumhuriyet’in anlaşılması ve anlatılması mümkün değildir. Bugünkü Türkçemizle düşünce oluşturamayacağımızı söylemek gerçekleri çarpıtmaktır, nesnel gelişmelere aykırıdır, dilimizi karalamaktır, nihayetinde özgüven eksikliğidir."