Devlet Bahçeli’yi karşılayan İzmir Valisi’ne tepki: Güce eğilmek!
CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Manisa’da düzenleyeceği partisinin mitingi için gelen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi havaalanında karşılayan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger’e tepki göstererek, “ Diğer siyasi parti liderlerini de karşılıyor mu? Elbette hayır. Güce eğilmek, güce teslim olmak, devletin itibarını zedelemek işte böyle bir şey” dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Manisa’da düzenleyeceği miting için dün İzmir’e geldi. Adnan Menderes Havaalanı’na inen Bahçeli’yi karşılayanlar arasında İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger’in yer almasına CHP’den tepki geldi.
Twitter’dan açıklama yapan CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel şu ifadeleri kullandı:
- “İzmir Valisi, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi karşılamış. Diğer siyasi parti liderlerini de karşılıyor mu? Elbette hayır. Güce eğilmek, güce teslim olmak, devletin itibarını zedelemek işte böyle bir şey.”
- “Kendini devlet zanneden ama partizanlık yapanların da devri kapanacak. Millet iktidarında hiç kimse iktidarımızın valisi veya memuru olmayacak. Herkes, milletin emrinde, devletin usül ve erkanına uygun hareket edecek... Bu ayrımcılık ve liyakatsizlik bitecek.”
İzmir Valisi, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi karşılamış. Diğer siyasi parti liderlerini de karşılıyor mu? Elbette hayır. Güce eğilmek, güce teslim olmak, devletin itibarını zedelemek işte böyle bir şey.— Av. Deniz Yücel (@avdenizyucel) October 24, 2022
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